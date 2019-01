Nu skal holdet til Japan: 17-årige Caroline fra Assens er årets kammerat

Det blev den 17-årige Caroline Hjæresen Pedersen fra Assens, der løb med den ærefulde titel som Årets Kammerat ved Sportslørdag 2019.

Den vestfynske kampsportsudøver vinder udover prisen også 25.000 kroner, som hun kan bruge sammen med sit hold i klubben Vestfyn Aikikai.

Den unge prisvinder havde slet ikke set det komme.

- Det havde jeg faktisk ikke. Det hele er kommet som en overraskelse i små bidder. Man er blevet indstillet, blevet udvalgt og så nu til at jeg har vundet, siger en glad og stolt Caroline Hjæresen Pedersen.

Udover hæder, ære og de 25.000 kroner har hun vundet en smuk statuette, der er lavet af den fynske kunstner Jens Galschiøt. Den kan se frem til en særlig plads.

- Den skal da op på værelset og stå til mindet om en god dag, siger Caroline Hjæresen Pedersen.

Adspurgt af TV 2/Fyns reporter forsøger den beskedne vestfynbo at sætte ord på, hvorfor hun blev valgt som årets kammerat foran de øvrige seks nominerede.

- Jeg har været så heldig at være træner på et børnehold, og så kommer jeg med godt humør på voksenholdet, hvor jeg går. Jeg bliver glad af at gøre andre glade, siger den ydmyge aikido-udøver.

Og på trods af, at hun til daglig dyrker kampsport, ser hun slet ikke sig selv en voldsom pige i hverdagen. Tværtimod så giver kampsporten hende en masse, hun kan bruge også uden for træningen.

- Man får en hel speciel følelse af, hvordan man bevæger sig; hvordan man står og hvordan man bevæger sig i forhold til at have kræfter. Det er ikke det, der er det vigtige, siger Caroline Hjæresen Pedersen.

Indbegrebet af en god kammerat

Den 17-årige vinder fik flotte ord med på vejen fra juryen.

- Caroline bruger imponerende mange timer i sin klub - både som dedikeret udøver og som hjælpetræner for de yngste hold. Hun motiverer, inspirerer, hjælper til og sørger for, at alle i klubben har det godt. Hun er indbegrebet af en god kammerat, og for det har hun i høj grad fortjent Kammeratskabsprisen, fortæller direktør i Fynske Bank, Petter Blondeau.

Han er en del af den juryen, der i første omgang valgte de syv nominerede til prisen. Juryen består udover bankdirektøren af cheftræner i Odense Håndbold, Jan Pytlick samt de to OB-spillere Jens Jakob Dyhr Thomasen og Julius Eskesen.

Tur til Japan

At Caroline Hjæresen Pedersen er en god kammerat, kommer også til udtryk, når man spørger hende, hvad hun skal bruge præmien og de 25.000 kroner til.

- Jeg vil helt sikkert bruge pengene på, at mit hold kan komme på en træningstur til Japan. Vores sport er jo opfundet i Japan, så det vil være en stor oplevelse at kunne tage derud. Og det vil jeg rigtig gerne give mit hold, siger Caroline Hjæresen Pedersen.

