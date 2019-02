Arrig over rengøring: 51-årig slog ansat

En 51-årig mand blev så knotten over, at der blev gjort rent i Netto på Roersvej i Odense, at han blev voldelig overfor en af de ansatte.

Fyns Politi modtog meldingen om overfaldet klokken 20.45, og seks minutter senere stod betjente med den 51-årige mellem sig.

Den 51-årige var kommet ind i butikken kort forinden og var begyndt højlydt at brokke sig over, at personalet gjorde rent.

I sin arrigskab fulgte han efter en ansat og endte med at slå den ansatte med en rift på halsen til følge, forklarer vagtchef Lars Fredensborg, Fyns Politi.

Også politibetjentene skulle åbenbart have en omgang. For i forbindelse med anholdelsen slog den 51-årige mand også ud efter en af betjentene - dog uden at ramme.

