Direkte fra pressemøde: Politi fortæller om informationsmøde for passagere i ulykkestog

I alt 91 personer deltager torsdag i et informationsmøde i Nyborg efter togulykken 2. januar. Deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter fra Akut Medicinsk Koordination i Region Syddanmark, Beredskab Fyn, DSB, Havarikommissionen og Fyns Politi.

Læs også 28-årig dræbt i togulykke er bisat i kirke på Fyn

Informationsmødet for passager og deres pårørende blev allerede annonceret samme dag som togulykken fandt sted. Præcis hvor og hvornår mødet finder sted, holder Fyns Politi hemmeligt af hensyn til deltagerne.

Ingen oplysninger om tid og sted

- I respekt og af hensyn til passagerne er der tale om et lukket møde. Der vil således ikke være adgang for pressen, hverken før, under eller efter mødet. Fyns Politi ønsker derfor heller ikke at oplyse, hvornår mødet starter. Der vil ikke blive taget billeder under mødet hverken til brug for medierne eller andre – dette er besluttet i respekt for, at der er deltagere i mødet, som ikke ønsker at stå frem i offentligheden eller blive genkendt på billeder mv., skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Klokken 15 er mødet overstået, og Fyns Politi afholder pressemøde for at fortælle om forløbet af informationsmødet. TV 2/Fyn sender live fra pressemødet på tv2fyn.dk og på Facebook.

De 91 deltagere i informationsmødet kan blandt andet stille spørgsmål til:

René Cording, viceberedskabsdirektør, Beredskab Fyn

Flemming Jensen, administrerende direktør, DSB

Bo Haaning, souschef Havarikommissionen

Lars Bræmhøj, chefpolitiinspektør, Fyns Politi

Møde for pårørende

Fyns Politi afholder også et særskilt møde for pårørende til de otte personer, der omkom under ulykken. Dette møde vil dog ikke blive fulgt op af information til pressen, og der kommer ingen informationer om, hvor og hvornår mødet bliver afholdt.

Læs også DSB tilbyder efterladte pengesum efter togulykke

De to møder kommer efter, at et IC4-tog 2. januar blev ramt en transporttrailer fra et modkørende godstog på lavbroen over Storebælt. Otte mennesker mistede livet og 16 blev kvæstet. Togulykken er den værste i Danmark i 30 år.