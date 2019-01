Seks nye navne: Amerikansk supergruppe spiller på fynsk festival

Den amerikanske rockgruppe The Raconteurs med Jack White i spidsen bliver et af hovednavnene på sommerens Heartland Festival, der afholdes ved Egeskov Slot.

The Raconteurs er en såkaldt supergruppe, der består af den tidligere The White Stripes-frontmand, Jack White, singer-songwriter Brendan Benson samt bassist Jack Lawrence og trommeslager Patrick Keeler, der begge har en fortid i The Greenhornes. Gruppen er blandt andet kendt for hittet “Steady, As She Goes” fra 2005.

Det bliver ikke første gang, at Jack White spiller på en fynsk musikfestival. I sommeren 2018 spillede han som solokunstner i Tusindårsskoven på Tinderbox.

Den fynske festival, der også slår sig på kunst og samtaler, har tirsdag afsløret seks nye musiknavne. Foruden The Raconteurs har Heartland også annonceret Richard Ashcroft, John Grant, Connan Mockasin og danske Peter Sommer & Tiggerne.

The Verve-forsanger og The Smashing Pumpkins spiller lørdag

Den britiske sanger Richard Ashcroft slog igennem i 1990’erne med rockgruppen The Verve, der stod bag populære hits som “The Drugs Don’t Work”, “Bitter Sweet Symphony” og “Lucky Man”.

Coldplay-forsanger Chris Martin kaldte i 2013 Richard Ashcroft for "verdens bedste sanger".

Tidligere har Heartland offentliggjort hovednavne som The Smashing Pumpkins, Solange og The Good, the Bad & the Queen.

- Med dagens offentliggørelser er vi godt 80 procent i mål med musikprogrammet for Heartland 2019, og vi synes, at det tegner til at blive vores bedste til dato. Det rummer både det eksperimenterende og det velkendte samt det nye og det klassiske. At lægge scene til karakteristiske frontpersoner som Damon Albarn, Billy Corgan, Solange Knowles og Jack White er en kæmpe ære for os. Vi er generelt bare stolte over det internationale topniveau, vores program efterhånden besidder, siger Ulrik Ørum-Petersen, der er musikprogramchef og direktør for Heartland.

Heartland afvikles fra 30. maj til 1. juni 2019. Billetterne til årets Heartland Festival koster 1.950 kroner plus gebyr.