Tis, madaffald og smadrede døre: Bibliotek genåbner efter hærværk

Tis, madaffald og smadrede døre fik i november Middelfart kommune til at lukke for borgernes mulighed for at benytte biblioteket i i Nørre Aaby døgnet rundt.

Uroen på biblioteket havde stået på siden sensommeren, og ifølge Middelfart Kommune er det flere forskellige grupperinger af større børn og unge der står bag.

De har blandt andet udøvet hærværk på bibliotekets møbler, bøger og it-udstyr. De har smadret døre, vægge og vinduer, og kastet med bøger, tisset på borde og svinet med madaffald.

Og det har ikke kun været udenfor den bemandede åbningstid, at de unge har hærget. Borgere og personale har oplevet en utryg stemning på biblioteket med råben, skrigen og voldsom adfærd.

Klar til at åbne igen

Mandag den 28. januar blev der afholdt borger- og lånermøde på biblioteket. Omkring 25 af byens borgere var mødt op for at støtte op om det åbne bibliotek og være med til at finde løsninger på, hvordan biblioteket kan genåbne.

Resultatet er, at biblioteket i Nørre Aaby åbner igen med normale åbningstider fra den 11. marts. Samtidig bliver der flere aftenaktiviteter på biblioteket samt et tæt samarbejde med politi og SSP. Det skal være med til sikre at biblioteket igen bliver et rart sted at være for alle, fortæller kultur og biblioteksleder Charlotte C. Pedersen.

- Nogle af forslagene skal nu diskuteres af vores politikere, mens andre som for eksempel mulighed for booking af biblioteket til møder, kan vi med det samme gå i gang med at implementere i bibliotekets dagligdag. Og så tror jeg, at vi er godt på vej mod et åbent og velfungerende bibliotek i Nørre Aaby, siger Charlotte C. Pedersen.

Fakta Det var oprindelig planen, at biblioteket skulle åbne allerede i februar, men pga. en defekt yderdør der skal bestilles hjem og skiftes i starten af marts, åbner biblioteket i stedet mandag den 11. marts klokken 7.00.



Biblioteket har derefter åbnet alle ugens dage fra 7-22. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er der tillige bibliotekar-betjening mellem klokken 13 og klokken 17.



Vil man benytte biblioteket udenfor betjente tid i perioden indtil den 11. marts, kan man henvende sig på Nørre Aaby Bibliotek eller sende en mail til: bibliotek@middelfart.dk.