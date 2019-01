Bios overvejer at lægge sag an mod Falck

Konkurrencerådet har efter mere end tre års arbejde onsdag truffet afgørelse om, at Falck anvendte ulovlige metoder og misbrugte sin dominerende position for at gøre det umuligt for det hollandske ambulanceselskab Bios at drive ambulancetjeneste i Region Syddanmark.

Rådet vil derfor melde Falck til Bagmandspolitiet. Samtidig overvejer Bios nu et retsligt efterspil.

Bios har tidligere truet Falck med et sagsanlæg på 90 millioner kroner, hvis Konkurrencerådet kom frem til, at Falck har misbrugt sin markedsposition til at forhindre Bios i at komme ind på det danske ambulancemarked.

- Vi har nu sort på hvidt, at Falck misbrugte sin position og forhindrede os i at levere en bedre og billigere service til borgerne i Region Syddanmark. Vi vil nu nærlæse afgørelsen, når den engang er tilgængelig i sin fulde længde, men jeg kan sige klart, at vi med dagens afgørelse selvfølgelig vil søge at blive kompenseret for det enorme tab, som Falcks helt uhørte adfærd har kostet vores virksomhed og den hollandske gruppe af aktionærer, siger den administrerende direktør i Bios-groep, hollandske Stef Hesselink, i en pressemeddelelse.

Afgørelsen fra Konkurrencerådet siger, at Falck havde en decideret strategi, der gjorde det meget vanskeligt for Bios at få fodfæste på det danske marked. Falck har anket afgørelsen.

..den nye afgørelse beviser, at regionen ikke levede op til deres ansvar, mens misbruget fandt sted på trods af, at vi gav udtryk for vores bekymringer flere gange Stef Hesselink, administrerende direktør i Bios-groep

- For os hersker der ingen tvivl om, at Falcks handlinger er den direkte årsag til, at vores danske virksomhed gik konkurs, siger Stef Hesselink.

Falck sagde undskyld

Falcks administrerende direktør, Jakob Riis, var i juni 2018 i medierne for at undskylde Falcks ulovlige metoder. Undskyldningerne får imidlertid ikke Stef Hesselink til at ville lukke sagen.

- Vi håber, at det offentlige Danmark vil tage ansvaret for, at Falck ikke får adgang til nye offentlige kontrakter,

før Falck har rettet op på den kæmpe skade, de har forvoldt i denne sag. Fra dansk side har vi hørt, at

konkursboet agter at holde Bios’ ledelse ansvarlig for virksomhedens konkurs. Jeg håber, at dette vil få dem

til at tænke sig om en ekstra gang, nu da de med deres egne øjne kan se, hvad der var årsagen til konkursen

i vores danske selskab, siger Stef Hesselink.

Langer ud efter regionen

Den hollandske direktør kritiserer samtidig region Syddanmark, som han mener ikke behandlede Bios fair, eftersom ambulanceselskabet gentagne gange gjorde politikerne opmærksomme på Falcks ekskluderende ageren.

Selv om Bios følte sig obstrueret af Falck, blev regionen ved med at straffe Bios økonomisk for ikke at kunne leve op til de krav, der stod i kontrakten.

- Konkurrencerådet har truffet en meget klar afgørelse, som bekræfter, hvad vi hele tiden har sagt – at Falck brugte beskidte tricks og så stort på loven. Det er naturligvis enormt trist og helt uacceptabelt. Vi håber, at afgørelsen vil føre til selvransagelse hos ledelsen i Falck og handling blandt politikerne i regionen og på Christiansborg, da den nye afgørelse beviser, at regionen ikke levede op til deres ansvar, mens misbruget fandt sted på trods af, at vi gav udtryk for vores bekymringer flere gange, siger Stef Hesselink.

Lose: - Vi gjorde, hvad vi kunne

Regionsrådsformand Stephanie Lose afviser Bios-direktørens kritik.

- Vi har strukket os meget langt, og jeg mener, at vi gjorde, hvad vi kunne. Vi har fået evalueret vores egen ageren i sagen, og der var rent faktisk ros for Region Syddanmarks indsats, siger Stephanie Lose (V).

Region Syddanmark har allerede en verserende sag kørende med Bios' hollandske bank, Rabobank, der har stævnet regionen på vegne af det konkursramte ambulanceselskab.

Banken mener, at regionen uberettiget har trukket på en bankgaranti på 55 millioner, som blev stillet, da Bios overtog ambulancedriften i 2015.

Sagen kører fortsat, og det er Kammeradvokaten, som fører sagen for regionen.