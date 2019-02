Bulldogs forlænger med stærk tjekke

Tjekken Vojtech Komarek og Odense Bulldogs har forlænget samarbejdet, så Komarek også i sæsonen 2019/2010 tørner ud for Bulldogs.

Den talentfulde og fysisk stærke center har leveret et godt stykke arbejde i indeværende sæson, skriver klubben i en pressemeddelelse, og samtidig er den 190 centimeter Vojtech bevidst om, at han stadig har en del at lære, og siger blandt andet:

- Jeg er meget glad for, at være en del af sådant et ungt hold, og jeg glæder mig til, at spille endnu en sæson i denne smukke by.

Også uden for isen er Vojtech faldet godt til i Odense. Han er blevet ansat på halvtid hos Dansk Stålmontage og bor hos to af Bulldogs loyale supportere.

I øjeblikket er 21-årige Vojtech Komarek dog skadet og kæmper for at blive klar til kamp i indeværende sæson. Lykkes det ikke, så kan vi glæde os til at se Vojtech igen i forberedelserne til den ny sæson, skriver Bulldogs i pressemeddelelsen.

