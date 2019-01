Fynbo til VM: Carsten er stemmen, der skaber stemningen

VM i herrehåndbold er i fuld gang i Danmark og Tyskland. Herrerne har været suveræne med fire storsejre i fire kampe.

Torsdag aften går det så løs i kampen mod vores norske naboer. I den danske landsholdstrup er der ingen fynske spillere, men på sidelinjen har én enkelt fynbo alligevel sneget sig med. Og han har faktisk en startplads hver gang.

Han hedder Carsten Mortensen, kommer fra Svendborg, og så styrer han slagets gang til Danmarks VM-kampe. Han er nemlig halspeaker og manden, der sørger for, at stemningen er i top i Jyske Bank Boxen i Herning, hvor Danmark har spillet tre ud af fire kampe.

- Det er verdens største håndboldevent, der kommer til Danmark. Det er uden sammenligning det ypperste, du kan komme til, siger Carsten Mortensen.

Han har tidligere speaket til en håndboldslutrunde, men denne gang er uden sammenligning den største oplevelse.

- Jeg har selv spillet håndbold førhen, men mine evner rakte bare ikke til det her niveau. Det at være speaker og få lov til at være så tæt på verdens bedste håndboldsspillere, er det ypperste og bedste du kan nå, fortæller Carsten Mortensen.

Erfaren halspeaker

Carsten Mortensen er ikke bare en tilfældig fynbo, som har fornøjelsen af at se verdens bedste håndboldlandshold fra forreste række.

Han er nemlig en erfaren halspeaker. Til dagligt sørger han for stemningen i Gudme, når fynske GOG spiller på hjemmebane. Men landskampe er bare noget andet.

- Landskampe vil altid være den største scene. Det er så meget mere end, hvad klubhåndbold ellers er, forklarer den fynske speaker.

Det er Dansk Håndbold Forbunds DJ, 66-årige Poul-Erik Jensen, der har udvalgt Carsten Mortensen til at speake Danmarks kampe under VM-slutrunden.

- Jeg skulle have en ny speaker, og så siger de, "du skal prøve ham nede fra Sydfyn, nede fra GOG. Han er god". Og jeg har aldrig fortrudt det. Aldrig. Nu bliver jeg rørt, fordi ... Han er god, fortæller Poul-Erik Jensen, der selv er overrasket over sin reaktion.

Du kan se en rørt Poul-Erik Jensen fortælle om Carsten Mortensen her:

Publikum er tilfredse

Der er plads til 15.000 publikummer i Boxen i Herning, og det er Carsten Mortensens fornemmeste opgave at få dem til at juble, råbe og skabe en god stemning.

Til det skal den erfarne halspeaker bruge tre vigtige ting. En kuglepen, holdsopstillingerne og mikrofonen. Og det er tilsyneladende nok. Publikum er i hvert fald tilfredse.

- Det pepper det lige en tak ekstra op, siger Henrik Jensen fra tilskuerpladsen midt i hallen.

- Hvis holdet er lidt nede, synes jeg, det er super dejligt at se, der er en speaker, som får humøret op igen, fortæller Adrianna Marcela fra Odense.

Publikum får også meget mere glæde af den frivillige fynbos stemme. Han ved nemlig allerede, at han skal speake finalen i Herning 27. januar.

Og så håber Carsten Mortensen bare, at han ikke bliver den eneste dansker, der deltager.

Men inden Danmark kommer så langt gælder det i første omgang gruppefinalen mod Norge. Her er Carsten Mortensen endnu engang klar til at råbe 15.000 jublende fans op, så stemningen bliver euforisk.

- VM eller slutrunder i det hele taget kommer så sjældent til Danmark. Det er jo ikke noget, man sådan lige oplever hver dag, så derfor synes jeg, hvis man er lidt håndboldinteresseret, så er det her stedet at være. Og det er jeg så heldig at være, fortæller Carsten Mortensen.

Sidste gang VM i herrehåndbold blev afholdt, endte Danmark på en tiendeplads.

Du kan se hele reportagen om Carsten Mortensen her: