Efter togulykke: DB Cargo må igen køre med "lommevogne"

Efter forbuddet mod sættevogne har Trafikstyrelsen givet firmaer lov at bruge dem i transport igen.



DB Cargo, der var involveret i togulykken på Storebæltsbroen, har fået lov til igen at køre med sættevogne, der er læsset på lommevogne.



Det sker, efter at Trafikstyrelsen havde forbudt brugen af sættevogne, efter en af disse rev sig løs fra et godstog og dræbte otte personer i et modkørende DSB-tog.



Her kan du få et overblik over ulykken:

Ulykken skete omkring klokken 07.35 onsdag 2. januar på lavbroen på Storebæltsforbindelsen.

Et lyntog på vej fra Aarhus mod Københavns Lufthavn blev ramt af dele fra et modkørende godstog og foretog en hård opbremsning på broen.

Toget havde afgang fra Aarhus klokken 05.19.

Der var 131 passagerer og tre medarbejdere om bord.

Otte passagerer mistede livet. De dræbte er fem kvinder og tre mænd. Ingen af de omkomne er børn.

16 passagerer blev kvæstet i ulykken.

Passagertoget blev ramt af en løsreven sættevogn med Carlsberg-øl, da det passerede et modkørende godstog med lommevogne.

En lommevogn er en særlig godsvogn, der kan transportere og holde en sættevogn på plads.

8. januar forbød Trafikstyrelsen brugen af sættevogne med øjeblikkelig virkning.

Derudover blev kravene ændret til, hvilke vindhastigheder der kræver, at togtrafik over Storebæltsbroen skal sænke hastigheden eller forbydes.

11. januar fik transportvirksomheden Hector Rail AB som den første tilladelse til at genoptage brugen af sættevogne monteret på lommevogne. Trafikstyrelsen vurderede, at vognene er tilstrækkelige sikre.

14. januar fik virksomheden, hvis vogn var indblandet i ulykken, DB Cargo, lov til at køre med godstog igen. Denne gang med en anden og mere sikker vogntype.

17. januar fik DB Cargo igen lov til at køre med sættevogne monteret på lommevogne.

Kilder: DSB, Fyns Politi, Ritzau, Banedanmark, Trafikstyrelsen.