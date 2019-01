Teatergæst om kæmpesatsning: - Der var smæk for skillingen

Efter mange måneders intense prøveforløb skulle opsætningen af Leonora Christina tirsdag aften stå sin prøve til premieren i Odeon i Odense.

Blandt de 1.500 fremmødte til premieren var ægteparret Else Marie og Gorm Andersen fra Dalum. De havde gjort sig nogle tanker om forestillingen, inden de gik ind i salen for at se Leonora Christina.

- Jeg har meget store forventninger til det her. At sætte det her op som en musical, synes jeg, er meget modigt gjort, og jeg er rigtig spændt på at se resultatet, siger Else Marie Andersen.

- Jeg forventer selvfølgelig at høre nogle gode sange, en masse musik og en spændende handling også. Action, siger Gorm Andersen.

Handlingen

Musicalen handler om kongedatteren Leonora Christina og foregår i 1659. Den er nyskrevet til lejligheden.

Det betyder, at alt, fra musik, scene og ned til mindste detalje er nyt. Ikke mindst de storslåede kostumer som Odense Teaters skræddersal har produceret.

Leonora Christina gik målrettet efter magten, men endte med at tilbringe næsten 22 ensomme år i fangenskab i Blåtårn.

Leonora Christina er blevet til i samarbejde mellem Odense Teater, Den Fynske Opera og Odense Symfoniorkester.

Der er store forventninger til forestillingen, og der er allerede planlagt en ekstraforestilling, fordi efterspørgslen på billetter er stor.

Smæk for skillingen

Else Marie Andersen fik sine forventninger indfriet, da hun kom ud efter at have set forestillingen:

- Jeg synes, det var en flot opsætning, de har lavet. Det må jeg sige. Det er jo en stor, kompliceret historie, men de har fået alt det mest vigtige med, synes jeg.

Hun roser blandt andet opsætningen for at komme godt rundt om historien og scenografien, og Gorm Andersen er overvejende enig.

- Man siger puha, og man er utrolig glad. Det var vidunderlig dejligt at få den overstået og se sådan en fantastisk flot forestilling, som det blev i aften. Det var virkelig en fornøjelse, synes jeg. Jens August Wille, teaterdirektør, Odense Teater

- Jeg synes, det var en rigtig flot musical. Jeg efterlyste action, og det fik vi. Der er smæk for skillingen. Der er flot musik, og der er flotte dragter. Jeg havde måske forventet en fortløbende handling, men det foregik mere i billeder, og det var ikke altid i kronologisk rækkefølge, men det gør ikke så meget, siger han og retter samtidig en lille kritik af Leonora Christina:

- Hvis man skal dryppe lidt malurt i bægeret, så vil jeg sige, at der må kunne gøres noget ved lydanlægget. Det var svært at høre solosangene og høre teksten i sangene.

Læs også Åbner ekstraforestillinger: Rift om billetter til musicalen Leonora Christina

- Man siger puha

Odense Teaters direktør Jens August Wille forklarer, hvordan man har det som en af de hovedansvarlige, når den længe ventede premiere endelig er overstået:

- Man siger puha, og man er utrolig glad. Det var vidunderlig dejligt at få den overstået og se sådan en fantastisk flot forestilling, som det blev i aften. Det var virkelig en fornøjelse, synes jeg.

Odense Symfoniorkesters musikchef, Finn Schumacker er også glad efter premieren.

- Jeg er stadigvæk fuld af sommerfugle indeni efter den her fantastiske forestilling, og jeg synes, at alt det vi har øvet og prøvet på i flere måneder, er lykkedes i aften, siger Finn Schumacker.

Også operachef i Den Fynske Opera Thomas Storm mener, at samarbejdet mellem de tre kulturinstitutioner fungerer efter hensigten.

Læs også FOTOSERIE: Kom bag scenen på musicalen Leonora Christina

- Vi har fået skabt et stykke musikdramatik, som vi kan være rigtig stolte af, og især er jeg utrolig stolt af det her samarbejde, vi har fået op at køre, som man ikke finder nogen andre steder i Danmark, ud over Det Kongelige Teater. Vi har skabt noget unikt her i Odense, og det er vi rigtig stolte af på Den Fynske Opera, siger han.

En hybrid man skal sove på

Kulturredaktør på Fyens Stiftstidende Lene Kryger betegner Leonora som en blanding af flere genrer.

- Det, jeg har oplevet, er en hybrid. Det er ikke en musical, det er ikke teater, det er ikke opera. Jeg kan ikke rigtig sige dig, hvad det er. Det tror jeg, jeg skal hjem og sove på. Jeg har set store skuespilpræstationer, men jeg har måske umiddelbart tænkt, hvor er musikken? Jeg synes ikke, der var så meget musik, som jeg havde forventet, siger Lene Kryger.

Lene Kryger mener ikke, at det, hun kalder en hybrid er noget negativt.

- Jeg er ikke sikker på, at jeg hellere ville have haft et rendyrket billede. Jeg tror, at jeg skal finde ud af, af alle de her stole, forestillingen har sat sig på, hvad for nogle har den sat sig bedst på, siger Lene Kryger.

Teknikste justeringer

Timmi Keller Petersen, der har stået for konstruktionen af den kæmpemæssige drejescene til Leonora Christina er overordnet tilfreds med premieren, selvom der var et par småfejl under forestillingen.

- Jeg har det sådan set meget godt. Der var lige et enkelt skift, vi ikke var så glade for, hvor barrikader står en lille smule fra hinanden. Men jeg tror, der var så meget røg på scenen på det tidspunkt, så det var der ikke nogen, der lagde mærke til.

Timmi Keller Petersen mener, at teknikken er blevet bedre og bedre op til premieren, og det er kun de helt små ting, der mangler at blive rettet.

- Vi er på finpudsestadiet nu, så vi er rigtig glade, siger han.

Leonora Christina spiller i Odeon frem til og med 15. februar.

Og selvom Lene Kryger tirsdag aften ikke havde sin endelige anmeldelse på plads, er hendes opfordring til Leonora Christina-interesserede klar:

- Jeg synes altid, man skal gå ind og se, når byens store kulturinstitutioner slår sig sammen og laver noget nyskabende, fordi intet var letere end at gå ud og købe noget, der findes i forvejen. Men at sætte sig ned og sige: "Det her gør vi selv". Det er så flot, så selvfølgelig skal man gå ind og se det.

Du kan høre reaktioner fra Jens August Wille, Finn Schumacker, Thomas Storm og Lene Kryger i videoen under artiklen.