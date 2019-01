Flere hundrede vinterbadere i baljen samtidig: - Det er fantastisk, og jeg elsker det

Et par hundrede badende og mindst lige så mange betænksomme og entusiastiske heppere trodsede det ellers triste og regnfulde vejr og mødte søndag op til årets Store Vinter-Badedag ved Christiansminde Strand ved Svendborg.

Temperaturen i luften var knap fire grader - vandet var bare to grader.

- Det var koldt. Der hvor vi plejer at bade om morgenen, der hopper vi i fra en badebro. Her der skal vi virkelig langt ud, så det prikker bare i benene, og fingrene er bare helt følelsesløse. Vi er vant til ikke at have noget tøj på, så den der badedragt er jo iskold. Så det er en vågen oplevelse, siger Maja Avnbøg, der er vinterbader fra Svendborg.

Det er Hotel Christiansminde, der står bag vinterbader-arrangementet, og der var kaffe, en lille skarp og en portion suppe til alle, der prøvede kræfter med de livlige og ikke overraskende ganske kølige bølger.

Læs også God nyhed til den kuldeelskende fynbo

Og selv om det var bidende koldt, var det alligevel en god oplevelse, fortæller Maja Avnbøg.

- Man får det der berømte kick. Det er fantastisk, og jeg elsker det. Jeg har gjort det siden 1. juni, så jeg har ikke været igennem et år endnu og er derfor ikke helt vinterbader endnu. Men måske var det her alligevel min ilddåb, siger Maja Avnbøg.

Standard søndag

Også flere mere rutinerede vinterbadere var i baljen søndag formiddag. Men selv for dem var det en kølig oplevelse.

- Det var dejlig koldt og forfriskende. Men jeg gør det i forvejen hver weekend, så det er bare standard, siger svendborgenseren Kasper Grevelund med et grin.

For første gang havde hotellet anskaffet en mobil sauna og et par vildmarksbade, som efterfølgende kunne benyttes af vinterbaderne.