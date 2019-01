Simon tager lykkepiller: - Det er tabubelagt at have det skidt

Jeg synes, at det har været rigtig svært at snakke med andre end personer med tavshedspligt Simon Lopdrup Rasmussen, 21 år, Odense

I flere år har det været en kamp for 21-årige Simon Lopdrup Rasmussen at stå op om morgenen.

- Man føler sig meget træt. Al ens overskud forsvinder. Man har ikke lyst til noget, siger han om de perioder, hvor han har været hårdest ramt af depression.

FAKTA OM DEPRESSION Andelen af børn og unge, der bliver diagnosticeret med angst eller depression, er tredoblet fra 2006 til 2016 Kilde: Sundhedsdatastyrelsen Tre procent af den danske befolkning eller ca. 150.000 danskere lider af depression Kilde: Sundhedsstyrelsen Cirka to tredjedele af dem, der får en depression, er kvinder Kilde: Forskningsprojekt, Rigshospitalet Se mere

De negative tanker begyndte for ham allerede i 7. klasse, og i dag - otte år senere - kæmper han stadig med sit humør. Han går til samtaler hos en psykiater på femte år og får lykkepiller, der hjælper ham.

- De går ind og gør de dårlige ting lidt mindre dårlige og gør, at man har nemmere ved at udvise glæde ved de gode ting, siger han om virkningen af de antidepressive piller, som han tager én dosis af om dagen.

Flere kvinder får diagnostiseret depression

Fra 2006 til 2016 er antallet af børn og unge op til 18 år med angst eller depression tredoblet, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Og ifølge overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense, Gitte Falcher Madsen, er der typisk dobbelt så mange kvinder som mænd, der bliver diagnosticeret med depression. I ungeårene til og med 19 år er der endnu flere piger end drenge, der får en depression tidligt.

Kvinder og piger er typisk meget mere eksplicitte omkring, hvordan de har det. Hvor mænd og drenge bliver mere tilbagetrukne Gitte Falcher Madsen, overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense.

Hvorfor det er sådan, har forskningen endnu ikke fundet entydigt svar på. Men Gitte Falcher Madsen oplever, at piger og kvinder generelt er bedre til at tale om følelser.

- Kvinder og piger er typisk meget mere eksplicitte omkring, hvordan de har det. Hvor mænd og drenge bliver mere tilbagetrukne, siger Gitte Falcher Madsen.

Og det genkender Simon Lopdrup Rasmussen.

- Jeg synes, at det har været rigtig svært at snakke med andre end personer med tavshedspligt, altså psykiatere og psykologer. Jeg begyndte først at åbne op for mine venner i 2. g, fordi det føltes forkert at skulle snakke om. Det har været tabubelagt at have det skidt.

DEPRESSION OG DEPRESSIVE TANKER En depression er klinisk og diagnostisk afgrænset og kræver bestemte symptomer. Depression kan variere mellem at være let, moderat og svær. Depressive tanker handler om den måde, man ser på verden og på sig selv. Tankerne kan påvirke ens humør, energi og overskud. Kilde: Gitte Falcher Madsen, Overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense Se mere

- Vatpik

Simon Lopdrup Rasmussen er ikke alene om at føle, at det kan være svært at tale om følelser.

17- årige Victor Pahuus Petersen har altid haft det svært i skolen. Og da han begyndte på Faaborgegnens Efterskole i 2017 blev det hele for meget.

- Jeg havde søvnproblemer på fuld smadder og pjækkede rigtig meget. Jeg var hele tiden ked af det og kunne ikke se lyst på noget, fortæller Victor Paahus Petersen, der i dag har det meget bedre efter at være blevet diagnosticeret med ADHD.

- Man fik hurtigt den der reaktion: "Vatpik” tilbage. Jeg tror, der er rigtig mange, der har det svært med at sige "Hey, hvorfor har jeg det skidt". Det er noget, man pakker væk. Det er et problem blandt os drenge, vi siger ikke tingene.

- Det er skamfuldt

Hos DepressionsForeningen ser de også en overvægt af piger med depression.

- Det er utroligt skamfuldt at lide af depression og i sig selv betyder sygdommen, at man ser ned på sig selv. Så det er et tabu, og det er rigtig svært at snakke om, siger Kasper Tingkær.

- Vi ved desværre, at der er rigtig mange både børn og voksne som vi overser, og som ikke får den rette hjælp på det rette tidspunkt.