Efter ti nederlag - Bulldogs slår mestrene

For første gang siden 11. december kunne ishockeyklubben Odense Bulldogs tirsdag fejre en sejr i Metal Ligaen.

Her blev de forsvarende danske mestre, Aalborg Pirates, nemlig slået med cifrene 4-3 efter straffeslag.

Dermed vandt Odense ikke alene for første gang efter ti nederlag i træk, fynboerne fik også revancheret søndagens 1-7-nederlag til selv samme Pirates.

Sejren ændrer dog ikke på, at Bulldogs stadig ligger begravet nederst i tabellen med hele 16 point op til det nærmeste hold.

Aalborg Pirates ligger på tredjepladsen med 59 point.

Odense, der var på udebane tirsdag, så længe ud til at kunne sikre sig sejren i den ordinære spilletid. Efter de første to perioder stod der 3-0.

Men otte minutter inde i tredje og sidste periode indledte aalborgenserne deres comeback.

Først gjorde canadiske Michael McNamee det til 1-3, så reducerede McNamees landsmand Spencer Humphries til 2-3, inden Jeppe Korsgaard med tre minutter tilbage udlignede og sendte kampen i forlænget spilletid.

Her blev der ikke scoret, og så skulle der straffeslag til for at finde en vinder.

Odense scorede på sine to første forsøg. Det tredje blev brændt, men det var lige meget, for Aalborg missede både sit første og tredje forsøg, og så var den fynske sejr en realitet.

Det blev også til en sejr for Esbjerg Energy i Metal Ligaen tirsdag. Vestjyderne slog Herlev Eagles 2-1. Christian Wejse sikrede sejren med en scoring seks minutter inde i tredje periode.

/ritzau/