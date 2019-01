Gymnasielever trodser krænkelseskultur: - Er du krænkelsesparat? Så skal du nok ikke møde op

Fra loftet hænger lanterner og balloner i Mexicos farver. Alle fra Fredagscaféens udvalg går rundt med sombreros, og på væggene hænger der kaktusser i pap og et banner, hvor der står "Fiesta Time".

Mexicos karikerede kendetegn får ikke for lidt til dagens fredagscafé på Mulernes Legatskole i Odense, og det er helt bevidst.

- Det er for at vise, at her på Mulernes er det ikke sådan, at vi går og bliver krænket af det ene og det andet, for vi synes, det har taget lidt overhånd, forklarer Mads Skytte Pedersen til TV 2/Fyn.

Han er formand for fredagscaféen på gymnasiet, og uddyber, at temaet både handler om den amerikanske præsident Donald Trumps omdiskuterede mur mod Mexico. Samtidig gør de op med en en lige så aktuel krænkelseskultur.

Modsvar til Københavns Universitet

I invitationen lægger holdet bag fredagscaféen absolut ikke skjul på, at de er bevidste om krænkelsesspørgsmålet. I facebookopslaget skriver de blandt andet, at hvis man er krænkelsesparat, så skal man nok ikke møde op til fredagscaféen.

- Det er egentlig bare for at sige, at krænkelseskulturen måske er gået lidt over gevind, og hvis der er nogen, som bliver meget krænkede over det, så tager vi selvfølgelig en snak. Men det virker det nu ikke til, siger Mads Skytte Pedersen

Desuden henviser de på Facebook til episoden i september, hvor Københavns Universitet stoppede et Mexico-tema til de studerendes rustur.

- Subtilt og suverænt modsvar fra fredagscaféen til Københavns Universitet, der for få måneder siden forbød en fest med Mexico-tema, fordi et par studerende følte sig krænkede. Kom og vær med til at skabe en fed fredagscafé, og bak op om det frie ord, det grænseløse samvær og kærligheden mellem mennesker fra alle dele af verden, skriver fredagscaféen i deres opslag på Facebook.

Formanden for fredagscaféen understreger dog, at de ikke er direkte ude på at krænke nogen:

- Vi håber aldrig, at der er nogen, der bliver krænket eller stødt over de emner, vi vælger, men vi håber da, at det kan skubbe til, at folk tænker over, om der overhovedet er grund til at blive krænket her, siger Mads Skytte Pedersen.

God fredagscafé med et budskab

For udvalget bag fredagscaféen er det ikke første gang, de vælger et tema, hvor der ligger flere tanker bag.

- En del af vores overvejelser omkring de temaer, vi vælger, er, at de gerne skal have noget politisk i sig. Vi skal have en mega hyggelig cafe, og folk skal synes, det er sjovt, og at vi har det sjovt, men hvis vi i det sjove kan få et lille budskab igennem, så vil vi gerne det, forklarer Mads Skytte Pedersen.

Rundt omkring ved bordene, hvor eleverne snakker og drikker øl, lyder der da også lutter ros til temaet.

- Jeg synes, det er grineren. Det er fedt, det bliver taget op på den her måde også. Jeg tror, at hvis man tager det lidt for seriøst, så kan det godt være, man bliver krænket, men det er bare for sjov. Man skal ikke tage det så seriøst, siger Clara Engly fra 2.b.

- Jeg synes, det er udmærket og helt fint og sjovt. Jeg kan ikke sige, om det er krænkende, for jeg er jo ikke mexicaner. For mig er det ikke krænkende, men det kan godt være, det er stødende for nogen, siger Jonas Cederholm fra 2.n.