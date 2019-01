Stolthed hos GOG: - Et kvantespring i håndboldhistorien

I Gudme kan de et eller andet helt specielt med en håndbold. GOG kan prale med, at hele seks danske håndboldstjerner i VM finalen, har været forbi GOG.

En af dem er landsholdstræneren og fynboen Nikolaj Jacobsen, der på rekordtid har fået stablet et landshold på benene med et helt overlegent niveau.

Og det har den tidligere træner og formand for GOG lagt mærke til.

- Jeg må ærligt indrømme, at jeg var lidt chokeret. Ikke alene er vi verdensmestre. Men vi er verdensmestre på så suverænt et niveau. At Nikolaj på de her syv-otte kampe har fået svejset de spillere sammen til at kunne yde noget i helt verdens top-klasse, det er helt unikt, siger Poul Syberg.

Flere håndboldstjerner i gult

Ligesom Nikolaj Jacobsen havde Niklas Landin også sin første kamp hos GOG, og ligeledes har verdens bedste håndboldspiller Mikkel Hansen også ladet kondiskoene glide over gulvet i de gule trøjer.

Stjernerne fra GOG Flere af de danske håndboldstjerner har været forbi de gule trøjer hos GOG . Lasse Svan (2004-2008)

Niklas Landin (2006-2010)

Mikkel Hansen (2005-2008)

Morten Olsen (2003-2005)

Nikolaj Jacobsen (frem til 97)

Hans Lindberg (2001-2002)

Men hvad er det så, der er så særligt ved GOG?

Poul Syberg peger først og fremmest på, at de fleste af dem har gået på Oure Efterskole og Højskole, og det er grunden til, at mange af dem er kommet til Gudme.

- Og så har vi et rigtig godt klubliv. Det at være en del af familien tiltaler mange. Her er de blevet flasket op i rolige omgivelser og med en masse fest og glad håndbold, siger Poul Syberg.

Et kvantespring i håndboldhistorie

Poul Syberg er ikke i tvivl om Nikolaj Jacobsens talent. Alene på den måde Nikolaj Jacobsen udførte sit job som kommentator for tre-fire år siden kunne Poul Syberg høre, at når han blev træner, ville der komme styr på holdet.

- Han er bare en stjerne, der sammen med sine spillere formår det helt unikke. Han laver det, som jeg vil kalde et kvantespring i håndbold historie, siger Poul Syberg.

Om Nikolaj Jacobsen kan lave flere kvantespring i håndboldhistorien må tiden vise. Han har hidtil ikke arbejdet som fuldtidstræner for landsholdet, men det kommer han til fra sommeren 2019 af, hvor han har sagt sit job op som træner i Rhein-Neckar Löwen og flytter hjem til fyn; Svendborg.

I Gudme bliver de formentlig ved med at levere talenter til landsholdet. GOG har lige nu ni spillere på U19 landsholdet, så hvad end de gør i Gudme, må noget være rigtigt. Sportsdirektøren for GOG Kasper Jørgensen er heller ikke i tvivl om, at GOG også kommer til at levere de næste stjerner i herre håndbold.

- Vi har en bevidst strategi om, at vi gerne vil udvikle morgendagens stjerner. Og vi tror på, at Danmark fremadrettet også har et godt landshold. Vi ved, at de kommende stjerner, de er også klar, siger Kasper Jørgensen.