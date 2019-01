3F: Facebook stadig lukket land for lærlinge

Der er stadig ingen adgang for lærlinge til Facebooks kæmpebyggeri i Tietgenbyen i Odense. For selvom 1000 mand arbejder på det gigantiske byggeri, er antallet af lærlinge stærkt begrænset. Og trods løfter om bod og bedring har hovedentreprenøren på Facebooks byggeri, britiske Mace, stadig ikke taget lærlinge ind. Det skriver Fagbladet 3F.

- Der er ikke sket noget som helst. Vi har hørt, at der er maleropgaver på byggeriet, og vi ved, at der er et engelsk malerfirma ansat. Men vi har stadig ingen lærlinge på Facebook-byggeriet, og der er ikke nogen virksomheder, der har søgt om at blive godkendt som praktikplads, fortæller Kenneth Nørgaard Andersen, der er formand for både den fynske afdeling af Malernes Fagforening og det lokale uddannelsesudvalg for malerne til fagbladet.

Virksomheden Mace lovede ellers i oktober sidste år at indgå en aftale med Syddansk Erhvervsskole, der ville betyde, at 25 elektrikere, malere, tømrere og anlægsgartnere ville få en lærlingeplads på Facebook-byggeriet. Meldingen kom efter skarp kritik fra både fagforeningen 3F, folketingspolitikere og fra Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Men aftalen mellem Mace og Syddansk Erhvervsskole er tilsyneladede faldet på gulvet, og Facebook-byggeriet er dermed fortsat lukket land for lærlinge, skriver 3F fagbladet.

Heller ikke 3F Bygningsarbejderne Fyn har set skyggen af en lærlingeplads til tømrere, murere, betonarbejdere eller andre fra 3F’s byggefag.

- Facebook tager pis på os. De påstår, at de tager samfundsansvar, og de løber om hjørner med den lokale presse, så det ser ud, som om de vil hjælpe med at sikre uddannelse til de unge. I virkeligheden vil de kun nyde godt af alle de goder, det danske samfund stiller til rådighed for dem, lyder det fra SFs folketingsmedlem Karsten Hønge, der fortsætter:

- Facebook har haft en kæmpe byggeplads med 1000 mand i over to år, og imens kan de se over til erhvervsskolen, hvor de unge må gå i lange rækker i skolepraktik. Hvad fanden bilder de sig ind, siger Karsten Hønge.

Fagbladet 3F har tidligere været i kontakt med Facebook om sagen. Her fastholder kommunikationschef Peter Münster, at byggepladsen er entreprenøren Maces ansvar, og at det først er Facebooks byggeri, når det står færdigt.

