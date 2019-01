Afgørelse fastslår: Falck stod bag anti-Bios-gruppe på sociale medier

Konkurrencerådet har onsdag afgjort, at Falck misbrugte sin dominerende stilling til at ekskludere Bios fra ambulancemarkedet tilbage i 2014 og 2015.

Rådet vil derfor melde Falck til Bagmandspolitiet for at have misbrugt sin markedsposition til at presse ambulancekonkurrenten Bios af markedet.

Den hårde kamp mellem de to selskaber endte med, at Bios ikke kunne leve op til kravene i den kontrakt, det havde indgået med Region Syddanmark, og Bios gik efterfølgende konkurs.

Falcks strategi over for Bios bestod ifølge Konkurrencerådets afgørelse blandt andet af - i det skjulte - at formidle negative historier om Bios til presse og medarbejdere samt målrettet at påvirke de ambulancereddere, der overvejede job hos Bios.

Skabte usikkerhed om Bios på socialt medie

Påvirkningen foregik blandt andet via de sociale medier, og af Konkurrencerådets afgørelse fremgår det, at Falck stod bag etablering og brug af en gruppe på et socialt medie.

Gruppens formål var reelt at skabe usikkerhed og bekymring hos ambulanceredderne i regionen om Bios som arbejdsgiver samt at mobilisere redderne, deres familier, venner og øvrige borgere i protest over Bios som fremtidig ambulanceleverandør.

Målet med gruppen og dens aktiviteter var, at redderne ville afholde sig fra at søge job hos Bios.

Gruppen fremstod dog som uafhængig af Falcks ledelse, idet gruppen tilsyneladende var oprettet og drevet af en ambulanceredder i Region Syddanmark.

Men reelt var gruppen drevet af Falck i såkaldt ”dobbelt armslængde”, det vil sige via et kommunikationsbureau og med en ambulanceredder som administrator af gruppen, så de konkrete aktiviteter ikke kunne føres tilbage til Falck som den reelle initiativtager og afsender.

Dermed fremstod aktiviteterne på den måde som objektive og troværdige for redderne i Falck og ikke mindst for både offentligheden og pressen.

Falck havde login til redders profil

På baggrund af oplæg fra Falck fulgte kommunikationsbureauet med i aktiviteterne i gruppen og kom på daglig basis med forslag til nyheder, som ambulanceredderen kunne lægge op i gruppen.

Falck var desuden i besiddelse af log-in og adgangskode til ambulanceredderens profil på det sociale medie, og Falck havde dermed direkte adgang til gruppen og kunne både at lægge opslag op, godkende eller afvise opslag samt fjerne opslag og kommentarer til opslag i gruppen.

- Falcks strategi over for Bios bestod blandt andet af - i det skjulte - at formidle negative historier om Bios til presse og medarbejdere samt målrettet at påvirke de ambulancereddere, der overvejede job hos Bios, skriver formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, i en meddelelse om afgørelsen.

- Strategien skulle forhindre, at redderne søgte til Bios. Samlet set gjorde Falcks adfærd det svært for Bios at rekruttere reddere, skriver formanden videre.

Falck har valgt at anke Konkurrencerådets afgørelse.