Kommunalt forslag: Forbyd rygning på Tinderbox

I 2030 skal Odense være en røgfri by, og 2025 skal være året med den første helt røgfrie generation. Denne ambition bliver ikke til noget uden at politikerne træffer en række forholdsregler for at begrænse udbredelsen af rygning.

Derfor skal kommunens Sundhedsudvalg i næste uge drøfte, hvad kommunen kan gøre for at begrænse rygningen på udendørsarealerne i kommunen. Blandt forslagene er forbud mod rygning til Torsdagskoncerter og Tinderbox.

Rygning er en privat sag

På forhånd er en række af udvalgets medlemmer dog skeptiske over for yderligere forbud mod rygning uden for.

- Jeg har det sådan, at rygning er en privatsag. Vi skal naturligvis sikre, at ingen rygere generer andre med deres røg, men ude i den frie luft, som for eksempel på musikfestivaler, er jeg ikke tilhænger af forbud, siger medlem af Sundhedsudvalget Søren Windell (K).

Han mener dog, at det kan være fornuftigt at forbyde rygning ved for eksempel legepladser og skoler. Nogenlunde samme melding kommer fra Susanne Crawley (R).

- Vi politikere skal gå foran, men vi skal ikke være helt ude af trit med befolkningen. Lige nu tror jeg, at tiden er moden til forbud mod rygning på steder med børn, men ikke i gågader og ved festivaler. Men holdningerne rykker sig jo hele tiden, så det kan komme hurtigere end vi tror, siger udvalgsmedlem Susanne Crawley (R).

Læs også Fynboer raser over cigaretskod på stranden - men rygerne slipper for en bøde

Festivaler skaber rygere

Undersøgelser fra Vidensråd for Forebyggelse viser, at ni procent debuterer som rygere på en musikfestival, og 24 procent af dem, der er stoppet med at ryge og ikke har røget i 12 måneder, begynder igen på musikfestivaler.

Derfor vil Chefgruppen for Sundhed i Odense Kommune nu have politikerne til at tage stilling til om rygning skal forbydes på blandt andet torsdagskoncerter, kommunale event og til Tinderbox.

Læs også Stort prishop til Tinderbox: Samme festival - bare dyrere

- Jeg tror ikke på, at forbud virker, og jeg tror også, at det kan blive umuligt at opretholde et forbud ved koncerter og festivaler, siger Dansk Folkepartis medlem af Sundhedsudvalget Christel Gall.

Sundhedsudvalget har fået en liste med en række steder, hvor politikerne kan forbyde rygning. Listen er delt ind i fire såkaldte ambitionsniveauer, der kan afspejle politikernes meninger om forbud mod rygning uden for.

Fire ambitionsniveauer for forbud rygning uden for På ambitionsniveau 1 bliver det forbudt at ryge på legepladser, ved sportspladser, på Stadion, ved skoler, i parker og ved andre af Odense Kommunes kommunale arealer. Ambitionsniveau 2 vil udvide rygeforbuddet til at omfatte Odense Banegårdcenter og busstoppesteder i kommunen, mens ambitionsniveau 3 vil sætte ind mod offentlig rygning ved kommunale events som for eksempel Torsdagskoncerter. Det mest vidtgående forslag er ambitionsniveau 4, hvor rygning også bliver forbudt ved andre arrangørers begivenheder som for eksempel musikfestivalen Tinderbox.

- Mange forbinder rygning med noget hygge og noget socialt, og jeg mener, at man skal have lov at ryge ved festivaller. Vi kan jo heller ikke forbyde øl. Det er jo heller ikke sundt, siger Søren Windell.

Henstillinger er bedre

Chefgruppen for Sundhed beder også politikerne om at forholde sig til, hvordan man håndhæver forbud mod rygning, og hvordan man sanktionerer, hvis nogle overtræder rygeforbuddet.

I første omgang vil forbuddet blive annonceret med skiltning og henstillinger, men i yderste konsekvens kan der blive tale om bortvisning fra steder eller arrangementer af for eksempel vagtværn.

- Jeg tror meget mere på høflige henstillinger end forbud. Hvis vi opsætter skilte med "tak, fordi du ikke ryger", tror jeg, at det har meget mere effekt end forbud, siger Christel Gall.

Chefgruppen for Sundhed tager ikke stilling til, hvilket ambitionsniveau kommunen skal have, men beder politikerne i Sundhedsudvalget om at tage stilling til hvor, hvornår og hvordan rygning på udendørsarealer skal forbydes.

- Vi skal jo passe på med at lave forbud og restriktioner som vi ikke selv kan overholde, lyder det fra skabsrygeren Søren Windell.

Udvalget drøfter sagen tirsdag i næste uge.