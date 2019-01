Forskere vil flyve blodprøver med droner for at spare tid

Fremtidens blodprøver bør ikke risikere at havne i en bilkø eller være afhængig af personale, der skal sætte sig bag rettet, før de kan komme frem.

I hvert fald ikke hvis det står til en gruppe forskere på SDU. De har netop fået luft under vingerne i et nyt projekt, hvor målet er, at droner skal flyve blodprøver mellem hospitaler.

Det skal både være billigere og hurtigere, lyder visionen fra Kjeld Jensen, der er forsker ved SDU Dronecenter og projektleder på Healthdrone.

- Hvis man for eksempel møder op på akutmodtagelsen i Svendborg, så går der i gennemsnittet 12 timer, før prøven går ind til laboratoriet i Odense til analyse, siger han.

- Kunne man skære det ned til én time, så har man sparet 11 timers transporttid, og dermed kan lægen typisk få svar mange timer før, at han ellers ville have fået det, tilføjer Kjeld Jensen.

Droneflyvninger med personer

Men visionen for, hvad dronerne kan fragte rundt i landet, stopper ikke ved blodprøverne.

Til sidst er målet at teste droneflyvninger med personer, så en læge kan undgå trafik på land, hvis vedkommende mangler akut på en operationsstue.

- De sidder også i bilerne og kører frem og tilbage i dag, fordi der er mangel på de her højt specialiserede læger.

- Ved at bruge dronerne kan vi gøre deres arbejdsdag hurtigere, mere effektiv og lettere, siger Kjeld Jensen.

Hvis alt går efter projektlederens plan, er den første person i luften i en prøveflyvning i år 2022.

Det er ikke meningen, at projektet skal udvikle dronerne fra bunden. Der er i forvejen gjort en masse forarbejde, som de ifølge projektlederen kan drage nytte af.

I det afrikanske land Rwanda har man allerede erfaringer med at transportere blod og vacciner til fjerne klinikker.

I Schweiz har selskaber også lavet prøveflyvninger mellem hospitaler.

Forskerne i projektet skal derfor finde de bedste droner på markedet til formålet og justere dem, så de passer.

De skal arbejde med projektet i tre år sammen med virksomhederne Falck og Autonomous Mobility.

Derudover har Innovationsfonden investeret 14 millioner kroner i projektet, som samlet har et budget på omkring 30 millioner kroner.