Fynsk bjergged får lederrolle på sit nye hold

Bjergrytteren Jesper Hansen får i denne cykelsæson flere muligheder for at køre sin egen chance i de store løb, når han tørner ud for sit nye hold, Cofidis.

Den 28-årige dansker har i de seneste to sæsoner kørt for Astana, hvor han har været en af Jakob Fuglsangs hjælpere, men for Cofidis får han en mere fremtrædende rolle, siger Cofidis-manager Cédric Vasseur til Ekstra Bladet.

- Jesper Hansen kan overraske mange i år. De franske fans kender ham ikke så godt. De kender ham måske kun som Jakob Fuglsangs hjælperytter, men vi vil gøre Jesper Hansen mere berømt end Jakob Fuglsang i Frankrig - og alle andre steder i øvrigt.

Læs også Fynske Jesper Hansen er fortid på Astana

- Et naturligt udviklingsskridt for en rytter som Jesper, der har kørt som hjælperytter i flere år, er selv at blive leder, og vi giver ham nu muligheden for at tage det skridt, siger manageren.

Vasseur tilføjer, at han blandt andet håber, at Jesper Hansen kan køre med om en etapesejr i Tour de France.

Selv føler danskeren ikke noget pres, selv om han får en vigtigere rolle.

- Det er da ambitiøst at tale om, at jeg skal vinde en etape i Touren, men Vasseur er jo også realistisk. Han ved, at der i et Tour de France måske kun er fem chancer for en rytter som mig, siger Jesper Hansen til Ekstra Bladet.

Tidligere i karrieren har danskeren vundet en etape som professionel. Det var i Tour of Norway i 2015. Her endte danskeren også med at vinde etapeløbet sammenlagt.

Dengang kørte han for Tinkoff-Saxo.

Læs også Fynsk debutant klar til ofre sig i Tour de France