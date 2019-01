Print dig selv: Fynsk kunstner 3D-printer skulpturer

Måske er det den bedste og sjoveste gave, du kan give dig selv, mens det for andre kan være en rigtig hadegave.

Den midtfynske kunstner Frank Fenriz fra Kværndrup kan nemlig lave en skulptur af dig selv ved hjælp af ny 3D-teknologi.

Den nye teknologi er både billig, men giver også mulighed for at skabe mere personlig kunst.

- Man kan bruge det til at lave portrætter, og man kan skifte personlighed med det. Man kan lave det i naturlig størrelse og man kan lave det som mindre figurer, fortæller Frank Fenriz.

Når Frank Fenriz skal lave en skulptur laver han en form for scanning ved at tage billeder med sit kamera. Først af hovedet - derefter af kroppen, som man kan stille i alle mulige positioner. Billederne bliver modeleret og formet på computeren, hvor Frank Fenriz efterfølgende kan lave et 3D-print i plastik.

- Nu er det lige pludselig muligt at lave fysiske genstande, og det giver lige pludselig nogle muligheder for at lave noget, hvor det er fantasien der sætter grænsen, siger den fynske kunstner.

Figurerne bliver printet i plastik, men teknologien gør det muligt at få det til at se ud som om, skulpturerne er lavet i et andet materiale.

- Alle de ting, jeg laver, kan jeg jo lave, så det ser ud som det materiale, jeg måtte ønske, forklarer Frank Fenriz.

Hvis du vil se mere til Frank Fenriz 3D-kunst, så har han en udstilling på Toldboden i Kerteminde fra 2.-24. februar.

Vores reporter fik lavet en skulptur af sig selv. Du kan se her, hvordan det gik.