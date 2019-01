Fynsk selvmordslæge også dømt i landsretten

Den pensionerede overlæge Svend Lings blev i 2018 dømt for medvirken til selvmord.

77-årige Lings ankede dommen på 40 dages betinget fængsel til landsretten med krav om frifindelse.

Her kan du få et overblik over forløbet:



* 26. september 2018 blev Svend Lings idømt 40 dages betinget fængsel ved Retten i Svendborg for medvirken til selvmord og selvmordsforsøg.

* Medvirken til selvmord - også kaldet aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord - er ulovligt i Danmark. Det kan straffes med bøde og i alvorlige tilfælde med fængsel i op til tre år.

* Svend Lings blev dømt for to af tre forhold og frifundet i det tredje forhold, hvor retten ikke fandt hans medvirken bevist.

* En anden pensioneret overlæge, 83-årige Frits Schjøtt, blev i samme sag idømt betinget fængsel i 14 dage.

* Schjøtt blev dømt for at have udskrevet medicin til en person, som Lings havde henvist til Schjøtt.

* Svend Lings har på nettet offentliggjort en selvmordsmanual. Her har han beskrevet forskellige medicinske præparater, som i de rette doser og under de rette omstændigheder kan bruges til at tage sit eget liv med.

* Han har i medierne fortalt, at han mindst ti gange har hjulpet mennesker med at dø ved at udskrive medicin og forklare, hvordan det skulle indtages.

* Svend Lings er aktiv i netværket Læger for Aktiv Dødshjælp, der arbejder for lovliggørelse af aktiv dødshjælp i Danmark.

* Den pensionerede fynske læge mistede i 2017 sin autorisation.

* Lægeetisk Nævn konkluderede i september 2018, at Svend Lings har handlet i strid med Lægeforeningens etiske princip om, at læger aldrig må medvirke til en patients selvmord.

* Lægeforeningen har besluttet at indbringe en sag om eksklusion af Svend Lings for Voldgiftsretten.



Kilder: Ritzau, Retten i Svendborg