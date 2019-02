Fynskfødte Trine Dyrholm tager internationale priser

Det har været en hektisk og god uge for holdet bag den danske film "Dronningen".

Filmen er rendt med fire priser ved internationale filmfestivaler og har fået premiere på den prestigefyldte amerikanske filmfestival Sundance.

"Dronningen" fik efter premieren store roser fra anmeldelser i store filmmagasiner i verden. Det blev også til en enkelt pris på Sundance Film Festival.

Filmen løb med "Audience Award: World Cinema Dramatic", der er publikumsprisen på Sundance.

Trine Dyrholm, der spiller hovedrollen i "Dronningen", var i Göteborg lørdag aften, hvor hun kom på scenen.

Den fynskfødte skuespiller modtog den nystiftede "Dragon Award Bedste Skuespillerpræstation" ved Göteborg Film Festival.

Det er første gang, at prisen uddeles. Den uddeles på tværs af køn.

Filmen fik også hovedprisen ved festivalen, "Dragon Award Bedste Nordiske Film". Her var instruktøren May el-Toukhy på scenen for at modtage prisen og pengepræmien på en million svenske kroner.

Juryens var da også klar med fine ord omkring filmen:

- Vinderen er en film med mange lag, som udfordrer vores forestillinger om de moralske og seksuelle kræfter, som findes i en tilsyneladende velfungerende familie, lød det i motiveringen til prisen.

- Den tager os med ned i kaninhullet, hvor vores skjulte længsler bor og afslører karaktererne i al deres mørke kompleksitet.

Filmen løb også med "Publikumsprisen" ved Göteborg Film Festival.

Fakta om Trine Dyrholm Trine Dyrholm er født 15. april 1972 i Odense. Hun begyndte i en alder af otte år at optræde sammen med Odense Byorkester blandt andet på Odense Teater og ved H.C. Andersen Festspillene i Den Fynske Landsby. Som 14-årig deltog hun i 1987 i Melodi Grand Prix med sangen "Danse i måneskin". Nummeret blev et hit og kastede blandt andet et album med egne melodier og tekster af sig. "Danse i måneskin" er senere kommet med i Kulturkanonen sammen med 11 andre danske evergreens. Trine Dyrholm betragtes som en af Danmarks bedste skuespillerinder, og har gennem sin karriere vundet adskillige priser. Hun er med otte Robertpriser, den mest vindende ved Robert-uddelingen. Se mere

