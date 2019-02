Står til bøde: Gjorde rent i brændeovnen

En 41-årig kvinde fra Sandager står til en bøde efter der natten til fredag gik ild i hendes brændestak.

Ifølge vagtchef Hans Jørgen Larsen, Fyns Politi, havde kvinden rengjort sin brændeovn, og efterfølgende smidt asken i et blomsterbed tæt ved brændestakken.

- Der har sandsynligvis været gløder i asken, og vinden har så båret gløderne hen i brændestakken, vurderer Hans Jørgen Larsen.

Under alle omstændigheder bliver kvinden sigtet for overtrædelse af brandlovgivningen, og kan forvente at få en bøde.

Ilden i brændestakken gav ikke brandfolkene det store besvær, men det kunne være gået grueligt galt. Naboens stråtækte hus står nemlig ikke længere end 10-20 meter fra stakken med brænde.

