GOG er tæt på afløser for Ole Erevik

Det bliver med al sandsynlighed en meget erfaren herre, der kommer til at afløse Ole Erevik i GOG-målet.

Klubben er ifølge TV 2 SPORTs oplysninger meget tæt på at lande en aftale med 41-årige Dan Beutler.

Den svenske målmand står i denne sæson for Malmö HK, hvor han har været siden år 2015. Tidligere har Beutler tørnet ud for storklubber som Flensburg-Handewitt, Hamburger SV og Lemgo. Beutler har desuden en fortid på det svenske landshold.

Over for TV 2 SPORT ønsker GOG-direktør Kasper Jørgensen dog ikke at bekræfte skiftet.

- Det har jeg ingen kommentar til. Det eneste, jeg kan sige, er, at vi er tæt på at have løst vores målmandssituation, siger Kasper Jørgensen.

Dan Beutler har spillet på det svenske landshold fra 2002 til 2010. Foto: ATTILA KISBENEDEK / Ritzau Scanpix

Farvel til tre profiler

Ud over Ole Erevik siger GOG også farvel til Lars Hald og Niclas Kirkeløkke efter denne sæson. Klubben har allerede fundet Halds afløser i form af Arnar Freyr Arnarsson. Da han blev præsenteret i slutningen af december, var Kasper Jørgensen optimistisk i forhold til også at få de andre afløsere på plads.

- Vi er i en rigtig fin proces, så det tror jeg, vi har løst inden for kort tid, sagde Kasper Jørgensen dengang til TV 2 SPORT.

Afløseren for Niclas Kirkeløkke er endnu ikke præsenteret, men ifølge TV 2 SPORTs oplysninger har klubben været tæt på at skrive under med Stig Tore Moen Nilsen fra IFK Kristianstad siden midten af januar.

