H.C. Andersen-morderen er løs i Odenses gader

For at blive forfatter i dag behøves hverken pen eller papir. Et ægtepar, en god idé og to bærbare computere har været nok for Sanne og Brian Wind-Hansen fra Odense.

Ægteparret er henholdsvis psykolog og dramatiker, og de har ingen erfaring med at skrive bøger. Alligevel har de lige nu stor succes med deres debutkrimi H.C. Andersen-morderen.

Hvis vi gør det, så vinder vi

Brian Wind-Hansen havde hørt om en krimikonkurrence på det digitale forlag Storytel og fik lyst til at deltage sammen med sin kone. Også selvom hun aldrig havde skrevet en krimi før. Sanne sagde straks ja i sikker forvisning om, at de alligevel ikke ville vinde.

- Men jeg sagde til hende, at hvis vi gør det, så vinder vi, siger Brian Wind-Hansen.

Det fik han ret i. Og så gik arbejdet i gang. Sannes Wind-Hansens erfaring med krimier var stærkt begrænset, men det så hun som en styrke.

- Jeg har læst tre krimier for ti år siden, ellers ingen. Jeg tror, at det var en fordel, at jeg ikke var forudindtaget om, hvordan en krimi skal være, siger Sanne Wind-Hansen.

H.C. Andersens morbide side

Handlingen i H.C. Andersen-morderen er henlagt til Odense og omegn. Den kvindelige hovedperson er psykolog, ligesom Sanne Wind-Hansen selv, og hun bliver uvidende involveret i en række bestialske mord.

For kendere af Odenses gader og stræder er der mange muligheder for at nikke genkendende til, hvor handlingen foregår. For eksempel findes det første lig i Oluf Bagers Gade, hvor der ellers ligger en fredelig restauration.

Morderen iscensætter på grufuldt opfindsom vis sine ofre i positurer fra H.C. Andersens eventyr. Parret vil nemlig gerne gerne vise en anden side af den verdensberømte digter.

Mange kender kun H.C. Andersen fra børneevntyr og det søde og børnevenlige univers, men han var også ret morbid. Sanne Wind-Hansen, psykolog og forfatter, Odense.

- Han har skrevet mange stærke og interessante ting, og når man dykker ned i hans liv og værker, kan man se, at han også rummer mørkere sider og har oplevet dystre ting i sit liv.

- Jeg var for eksempel ikke klar over, at han som ung overværede en offentlig henrettelse af en ung pige, som fik hovedet hugget af, siger Brian Wind-hansen.

Ved et tilfælde har bogens redaktør Mia Krone Jørgensen fra Storytel skrevet speciale om det uhyggelige i H.C. Andersens eventyr, så parret har ikke haft brug for andre eksperter end hende.

Strøg til tops

Krimien H.C. Andersen-morderen udkom på det digitale forlag Storytel 2. januar og strøg straks til tops på forlagets top ti liste.

- Det er vildt og overvældende og har gjort os meget stolte. I og med at det hele foregår på nettet, så kan vi hele tiden følge med i læserens anmeldelser. Allerede på udgivelsesaftenen kom den første gode anmeldelse, og det er rigtigt sjovt at kunne følge med og blive motiveret af læserens begejstring. Så får vi lyst til at skrive mere, fortæller ægteparret.

Samarbejdet ikke kun en dans på roser

Som dramaturg er Brian Wind-Hansen vant til at arbejde alene med sine tekster, dog med sin hustru som værdifuld sparringspartner fra sidelinjen. Men nu skulle ægteparret finde en ny måde at arbejde sammen på. Det gav først nogle udfordringer, men hen ad vejen fandt parret en brugbar form.

Det krævede dog blod, sved og tårer.

Det har været hårdt. Vi har skændtes og været uenige og været stædige. Brian Wind-Hansen, dramaturg og forfatter, Odense.

- Det har været hårdt. Vi har skændtes og været uenige og stædigt holdt på hver vores, fortæller Brian Wind-Hansen. Men som regel var det kun en af os, som røg ned i et hul, og så kunne den ene give den anden et skub, supplerer Sanne Wind-Hansen.

Stadig plads til overraskelser

Selv efter mange års samliv har ægteparret kunne overraske hinanden i skriveprocessen.

- Jeg vidste ikke, at Sanne så hurtigt kunne lære at skrive krimi. Jeg er meget imponeret over, at hun på så kort tid - uden at have skrevet noget før - kan skrive så godt.

Sanne Wind-Hansen blev faktisk også overrasket over sig selv:

- Jeg har jo aldrig skrevet før, og i begyndelsen var det også kun Brian der skulle skrive selve teksten. Men så begyndte jeg at skrive mere og mere, og til sidst skrev vi begge to hele tiden. Det har overrasket mig, jeg troede slet ikke, at jeg ville kunne lide det, siger Sanne Wind-Hansen.

Godt for ægteskabet

Parret er ikke karrige med at anerkende hinandens styrker:

- Sanne er meget, meget dygtig til at være tro mod karakterene og til at holde min crazyness nede, siger Brian Wind-Hansen. Hans hustru tilføjer:

Jeg har altid haft det som Pippi Langstrømpe. Hvis der er noget, som jeg ikke har prøvet før, så er jeg sikkert god til det. Og så er det dejligt, når det rent faktisk lykkes. Brian Wind-Hansen, dramatiker og forfatter, Odense.

- Brians stærkeste side er hans idérigdom, både med og uden crazyness. Plus hans evne til at bevare overblikket og den røde tråd gennem hele bogen.

- Jeg er også imponeret over Brians evne til at gå på kompromis og finde den gyldne middelvej. Han er som dramaturg vant til at at arbejde alene med sine teaterstykker, men alligevel har han kunnet lægge så meget fra sig og sige: Det her er vores fælles projekt.

Det har været berigende for ægteskabet at opfinde bestialske mord i Odenses gader.

- Det har været godt for os at finde ud af, at vi også kan gøre det her sammen og udvikle os sammen. Vi har lært meget af det, siger Sanne Wind-Hansen.

Hendes mand supplerer: Vi føler os ret seje. Vi er stolte af vores værk.

- Det er en fed følelse at kaste sig ud i noget nyt og lave noget, som man er stolt af, siger Brian Wind-Hansen og fortsætter:

- Jeg har altid haft det som Pippi Langstrømpe. Hvis der er noget, som jeg ikke har prøvet før, så er jeg sikkert god til det. Og så er det dejligt, når det rent faktisk lykkes.

Læs også Razi har succes som sjov skuespiller: Humor hjælper ham med at glemme fortiden