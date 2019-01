Indstilling til førtidspension blev til ressourceforløb i fire år: Heidi føler sig "parkeret"

Ni minutter om ugen.

Sådan lyder den effektive arbejdstid, som Heidi Grønnegård ifølge pensionsindstillingen fra kommunens rehabiliteringsteam kan holde til hver uge.

Alligevel mente pensionsnævnet i Faaborg-Midtyn Kommune, at hun på trods af kroniske smerter skulle tilkendes et fire år langt ressourceforløb. Målet er at udvikle hendes arbejdsevne.

Det er rigtig træls at høre, at han siger, at alting er godt. Det er kun på papiret. Heidi Grønnegård, Tidl. produktionsmedarbejder

Hun kan ikke mærke den forbedring i sagsbehandlingen på området for fleksjob og førtidspensioner, som fremgår af den seneste statistik, og som er blevet fremhævet af udvalgsformand, Jos Bisschop (S).

- Jeg synes, det er rigtig træls at høre, at han siger, at alting er godt. Det er kun på papiret.

Du kan ikke mærke det?

- Nej, slet ikke. Tvært imod. Der er ikke noget problem, der er løst for mig. Det er muligt, at det er for de nye, som er kommet til siden juni. For de gamle, som sidder på de der 4-årige eller 5-årige forløb, som de er blevet tilkendt, der mærkes det ikke. Intet.

Læs også Færre som Catherine og Gitte: Faaborg-Midtfyn er blevet bedre til at give førtidspension

Komplekse og kroniske smerter i ryg og ben

Heidi Grønnegård blev sygemeldt fra sit job som produktionsmedarbejder tilbage i september 2014.

Hun blev ramt af komplekse og kroniske smerter i ryg og ben, som ifølge hendes lægelige dokumenter ikke kan hverken bedres eller behandles.

01:37 Problemerne med dårlig sagsbehandling af førtidspensioner er løst, lyder det fra udvalgsformand, Jos Bisschop (Soc.dem.) Luk video

Tre år senere - altså i sommeren 2017 - konkluderede kommunens rehabiliteringsteam følgende:

- Det vurderes helt åbenbart, at Heidis arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i yderligere jobafklaringsforløb, ressourceforløb (...) eller andre foranstaltninger.

En konklusion, som kommunens pensionsnævn var uenig i. Derfor blev det ikke til førtidspension, men til at fire-årigt ressourceforløb for Heidi Grønnegård.

En afgørelse, som hun oplever som en "parkering" i strid med de faglige vurderinger i hendes sag.

- Jeg bliver vred, fordi jeg bliver fanget i det dér, hvor man bare bliver placeret; Der kan du så sidde i fire år. Hvis de læser mine papirer ved de jo godt, at der ikke er noget, der kan forbedre mit helbred, siger Heidi Grønnegård.

00:14 Ressourceforløb på femte år: - Det her er jo bare et gæt, men det er jo af økonomiske grunde. Det er jeg helt sikker på, siger Peter Mogensen. Luk video

Indstillet til førtidspension - endte i andet ressourceforløb

Det er ikke kun Heidi Grønnegård, der er blevet indstillet til førtidspension for i stedet at havne i et ressourceforløb. Samme historie går igen hos Peter Mogensen.

Han har en kronisk inflammatorisk tarmsygdom, han lider desuden under flere diskusprolapser og er ramt af udbrændthed.

I Peter Mogensens lægepapirer står der:

- Den helbredsmæssige tilstand er stationær og kronisk. Funktionsniveaet er særdeles beskedent og indskrænket til en ubetydelighed. Prognosen er yderst ringe, både hvad angår arbejdsfunktion og livskvalitet. ​

Hvad er et ressourceforløb? Borgere med nedsat funktionsevne kan blive tilbudt et ressourceforløb, hvis kommunen frygter, at de mister deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forløbene kan vare mellem ét og fem år.

Ressourceforløb er først og fremmest beregnet til borgere under 40 år.

Borgere på ressourceforløb modtager ressourceforløbsydelse med en grundsats på 14.993 kroner for forsørgere.

En borger skal tilkendes førtidspension, hvis man vurderer, at et ressourceforløb ikke kan forbedre borgens mulighed for at arbejde. Kilde: Sundhed.dk og Beskæftigelsesministeriet Se mere

​I papirerne står også:

- Patienten (Peter Mogensen, red.) kan ikke selv se sig på arbejdsmarkedet på nogen måde, og undertegnede (speciallæge, red.) må også vurdere, at tilstanden kan forværres yderligere (...). Der vil udover forværring af symptomer være risiko for, at der kan opstå irreversible (permanente, red.), mentale skader.

Selvom flere læger fraråder, at Peter Mogensen kommer tilbage til arbejdsmarkdet, har kommunens pensionsnævn alligevel afvist førtidspension.

Det tre-årige ressourceforløb, som han netop havde afsluttet i sommeren 2017, blev i stedet forlænget. Peter Mogensen blev tilkendt yderligere to år i et nyt ressourceforløb.

- Det her er jo bare et gæt, men det er jo af økonomiske grunde. Det er jeg helt sikker på. Det (ressourceforløbet, red.) kører jo på femte år nu, uden at der er sket noget som helst, siger Peter Mogensen.

02:12 Se hele indslaget om Heidi Grønnegård og Peter Mogensen. Luk video

Førende på Fyn

Heidi Grønnegaard og Peter Mogensen er langt fra de eneste borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, der er havnet i et ressourceforløb.

Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Læs også Stor sparerunde: Skidtet får lov til at ligge og græsset bliver ikke slået

Ifølge tallene var én procent af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune i oktober 2018 i et ressourceforløb, hvilket er betydelig mere end landsgennemsnittet på 0,6 procent.

Sammenligner man med resten af Fyn er Faaborg-Midtfyn Kommune også den fynske kommune, som sender flest borgere ud i ressourceforløb.

Kun Langeland og Svendborg Kommune er tæt på den midtfynske kommune. De to kommuner havde i oktober 2018 0,9 procent af deres borgere i ressourceforløb.

Kan du ikke se kortet, så klik her

Udvalgsformand afviser kritik

Ifølge Jos Bisschop (S), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, har kommunens pensionsnævn handlet rigtigt.

- Vi laver ressourceforløb for borgernes skyld og ikke for dokumentationens skyld, forklarer han og tilføjer:

- Det handler om at finde det rigtige job til dem (borgerne, red.). Hvis der er nogle ressourcer til at arbejde, så synes jeg, det er vigtigt, at de får tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ifølge udvalgsformanden har en ekstern partner gennemgået samtlige ressourceforløb i kommunen.

- Man har ikke fundet nogle tilfælde, hvor kommunen burde have givet førtidspension i stedet for et ressourceforløb, fortæller Jos Bisschop.

Han indrømmer, at man efter gennemgangen vil kigge nærmere på en håndfuld sager.

Heidi Grønnegård og Peter Mogensen har ingen oplevelse af, at deres sager skulle være blevet vurderet påny.

Derfor er der heller ikke udsigt til, at kommunens pensionsnævn skal genvurdere, om de skal tilkendes førtidspension, før deres respektive ressourceforløb er afsluttet.