Her er chancerne for at se den orangerøde måne over Fyn

Mandag morgen bliver sidste chance i næsten ti år. Først nytårsaften i 2028 vil man igen kunne observere en rød fuldmåne i Danmark under hele den totalformørkede fase.

Men såfremt vejret arter sig i de tidlige morgentimer mandag, kan man i 62 minutter opleve årtiets sidste totale måneformørkelse.

Observatorium byder indenfor Munkebjergskolens Observatorium på Fengersvej 6 i Odense åbner dørene klokken 05.30 for gæster.

Mødestedet er ved indgangsdøren i skolegården, og det koster 20 kroner i entré. Se mere

Vejrudsigten mandag morgen er desværre ikke god - i hvert fald ikke, hvis man bor Fyn eller i det jyske, melder DMI:

- Natten til mandag bliver det gradvist mere skyet, og mandag morgen bliver der nok sne og tøsne over Jylland, der går over i slud og regn på Vestkysten. I københavnsområdet bliver der nok ret mange skyer, men på Østsjælland og Bornholm er der mulighed for at se formørkelsen, siger meteorolog Dan Nilsvall, vagthavende på DMI.

Heller ikke på Fyn tegner vejret optimalt, tilføjer Dan Nilsvall:

- Man kan være heldig, at frontsystemet bevæger sig meget langsommere, end prognosen siger. Så der er en lille chance, siger DMI-meteorologen.

Først om et årti vil vi atter kunne opleve en total måneformørkelse i Danmark i hele den totale fase. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix/arkiv

Årets astronomiske begivenhed

Det er årets mest opsigtsvækkende astronomiske begivenhed, mener astrofysiker Michael Linden-Vørnle, chefkonsulent ved DTU Space.

- Her glider fuldmånen gennem Jordens skygge og bades i orangerødt eller kobberrødt lys. Under måneformørkelser slipper Jordens atmosfære den røde del af solens lys igennem og afbøjer det, så det rammer månen, siger han.

Den totale fase begynder klokken 05.41, hvor månen står 20 grader over horisonten mod vest. Den totale del varer til klokken 06.44. Herefter glider månen over i Jordens halvskygge, og det røde skær forsvinder.

Under en total formørkelse rammes månen af kerneskyggen fra Jorden, som dækker for det meste af solens lys, bortset fra det rødlige, der afbøjes.

Derfor kan man opleve Jordens drabant hyllet i et farveskær, der kan spænde fra lyserød til orange eller dybrød.

En måneformørkelse opstår, når månen og solen står på linje med Jorden imellem sig. Den kan være total eller partiel (delvis).

Stod man på månen, ville man se Jorden dække en stadigt større del af solskiven. Jordskyggen bevæger sig hen over månens overflade med 50 kilometer i minuttet, skriver Videnskab.dk.

Nyt himmelshow

Misser man mandagens himmelshow, og synes man, der er længe til 2028, er det også muligt at få de sidste syv minutter med af en totalformørket fuldmåne 7. september 2025.