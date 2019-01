Trivsel i skolerne: Her trives skoleeleverne bedst

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse.

Målingen foregår med et elektronisk spørgeskema, som eleverne åbner med deres UNI-Login.

På mellemtrinnet og i udskolingen får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen får eleverne 20 mere enkle spørgsmål.

Læs også Ekspert om børns sundhed: Idræt, idræt, idræt ...

Fremgang på Nordfyn

Trivslen blandt eleverne på de nordfynske skoler er i top. Det fremgår af den seneste trivselsmåling fra Undervisningsministeriet.

Med hele 94 procent af kommunens elever placeret i kategorien med den højeste trivsel, er Nordfyns Kommune den bedste kommune på Fyn, skriver Nordfyns Kommune i en pressemeddelelse.

- Det vidner om, at der bliver arbejdet seriøst med trivslen ude på vores skoler, og at indsatsen giver pote. Vi skal have fokus på det gode børneliv, og det viser undersøgelsen, at vi har i Nordfyns Kommune. Trivsel er en forudsætning for, at børnene lærer noget, og det er med til at styrke børnene i deres udvikling, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund (V).

Fra nummer 51 til nummer 16

I målingen i 2015/2016 var Nordfyns Kommune den 51. bedst placerede kommune i Danmark.

I 2016/2017 var Nordfyn den 20. bedst placerede kommune i Danmark, og i den seneste måling for 2017/2018 er Nordfyns Kommune nummer 16 i Danmark og altså den højest placerede blandt de fynske kommuner.

Se hvordan eleverne trives på din skole her.