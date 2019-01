To alarmer om personer gennem isen: Tre personer var på isen kort efter redningsaktion

Opdatering Artiklen er gennemskrevet med nye oplysninger.

TV 2/Fyns reporter på stedet oplyser, at der ved fredagens anden alarm om drukneulykke på Arreskov Sø ikke var tale om, at der var gået en person igennem isen, som det i første omgang forlød.

- Det var tre personer som var gået ud på isen efter den første redningsaktion, og så var det personer på land, som slog alarm.

Alarmen lød to gange inden for få timer. Første gang klokken 13.44. Her var en mand på 50-60 år gået igennem isen. Han var sammen med andre taget ud på isen på søen ved Korinth for at sejle med issejlere.

Manden blev hentet ind på land, og kunne selv gå hen til ambulancen, som bragte ham til hosptalet for at blive tjekket.

Klokken 15.27 gik alarmen igen, og i første omgang troede man altså, at der igen var gået en person gennem isen. Den melding fik vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede op i det røde felt.

- Har folk lagt hjernen derhjemme, sagde han og tilføjede:

- De leger jo med helbredet. Det er helt tosset at gå ud på isen uden, at være sikker på at den kan holde.

Episoden fik også Fyns Politi til kort efter at sende en meddelelse ud på Twitter. Her husker man folk på, at det skal have været frost både dag og nat i en uge, før man overhovedet tænker på at gå ud på isen.

Det er ifølge Faaborg Kommune, hvor Arreskov Sø ligger, ikke kommunen der har ansvaret for, at måle istykkelsen på Arreskov Sø.

Søen er privatejet og hører under herregården Arreskov, som ligger på Arreskovvej ved den nordøstlige ende af søen. De to hændelser er sket i den sydlige ende af søen der ligger lidt nordvest for Korinth.



