Redningskrans: Hotel og tømrer sikrer livreddere på Sydfyn

Normalt er det livredderne, som redder liv. Men i Svendborg er rollerne for en stund byttet om.

Her har Hotel Christiansminde og en lokal tømrer nemlig sørget for, at livredderne også kommer til Svendborgs strande i sommeren 2019.

Det så ellers ud til ikke at blive tilfældet. Svendborg Kommune havde lavet et omfattende sparekatalog, og her stod livredderne på stranden ved Christiansminde til at blive sparet væk.

En besparelse på i alt 36.000 kroner.

Læs også En hjælpende hånd til livreddere: I kan sove her

Det er Trygfonden, der betaler livreddernes løn, mens Svendborg Kommune står for udgifter til indkvartering af liveredderne og opsætning og nedtagning af livreddertårnet.

De udgifter har Hotel Christiansminde og den lokale tømrer nu påtaget sig.

Livredderne kan nemlig overnatte på hotellet, mens tømreren sætter livreddertårnet op.

- For os er det vigtigt, at folk stadigvæk føler en tryghed og en sikkerhed ved at bade herude på stranden ved Christiansminde. Det har vi erfaret i de år, hvor livredderne har været her, at de har spillet en stor rolle. Det vil vi meget gerne kunne bakke op omkring, så det fortsætter fremover, siger Carsten Nielsen, der er salgschef på Hotel Christiansminde.

Drukneylukker

Livredderne har de seneste tre år været tilstede på stranden ved Christiansminde, hvor de har holdt øje med de badende gæster i Svendborgsund.

Og det er en badestrand med meget strøm i vandet. Ved netop den strand, hvor kommunen i første omgang lagde op til at spare livredderne væk, har der de seneste to år været drukneulykker.

Læs også 71-årig mand døde efter svømmetur med vennerne

- Der er jo meget strøm i sundet herude, og desværre har vi også inde for de sidste par år haft et par ulykker. Det er ikke noget livredderne har kunnet gøre noget ved eller på tidspunkter, hvor der har været livreddere her. Men det er en vigtig ting, at folk føler sig trygge ved at kommer herude, fortæller Carsten Nielsen.

Sidste år døde en 71-årig mand efter en svømmetur med nogle venner, mens en 15-årig dreng i 2017 også mistede livet i en drukneulykke ved Christiansminde strand.