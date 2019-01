Akut mangel på tandlæger: Ingen behandling til børn med huller og skæve tænder

Børn og forældre i Assens Kommune skal være ekstra omhyggelig, når tænderne skal børstes. For hvis børnene eksempelvis har huller i tænderne så må de vente.

Kommunen er nemlig løbet tør for tandlæger.

Det skriver Esben Krægpøth, der er vicedirektør for Børn, Unge og Uddannelse i Assens Kommune, i et brev til forældre hvis børn er tilknyttet Assens Kommune Tandpleje.

- Det betyder, at den rutinemæssige undersøgelse af dit barns tænder desværre må udskydes. Det skal jeg naturligvis beklage, skriver Esben Krægpøth i brevet.

Det er de to kommunale klinikker i Assens og Tommerup, der fortsat står uden tandlæger. Og for Esben Krægpøth er problemet vigtigt at få løst.

Læs også Fynske tandlæger: Børn i Afrika står i kø for at få trukket tænder ud

- Det er selvfølgelig alvorligt. Jo længere tid uden tandlæger, jo længere bliver venstelisten, fortæller Esben Krægpøth til TV 2/Fyn.

Ifølge vicedirektøren for Børn, Unge og Uddannelse har det ikke været muligt at rekruttere tandlæger til kommunens klinikker, fordi der på landsplan er mangel på tandlæger.

- Vi arbejder naturligvis på højtryk med forskellige løsninger for at sikre, at driften i de to klinikker hurtigst muligt stabiliseres, siger Esben Krægpøth.

Undersøgelser, men ikke behandlinger

Assens Kommune oplyser, at de har ansat en ny tandplejer fra årsskiftet som kan lave undersøgelser af børnenes tænder. Men det er ikke muligt at lave behandlinger uden en tandlæge.

Hvis børnene i kommunen har brug for akutte behandlinger har kommunen indgået en midlertidig aftale med en række private tandlæger, som kan hjælpe. Assens Kommune betaler udgifterne i forbindelse med disse behandlinger.

Læs også Tandlæge: - Pænere tænder giver livskvalitet og arbejde

Assens Kommune har også indgået en aftale med et rekrutteringsfirma, som skal hjælpe med at søge efter og skaffe tandlæger til de to kommunale klinikker.

- Jeg er nogenlunde fortrøstningsfuld i forhold til at skaffe de tandlæger, som vi mangler. Jeg forventer og håber på, at vi i løbet af første kvartal 2019 får ansat tandlæger, og derefter, snarest muligt, får genskabt tandplejeklinikkernes normale flow i forhold til indkaldelser, undersøgelser og behandlinger uden yderligere ventetid.

Så snart det er muligt at lave de rutinemæssige undersøgelser vil børnene bliver indkaldt.

Esben Krægpøth fortæller til TV 2/Fyn, at han i næste uge skal mødes med de private tandlægeklinikker i kommunen med henblik på at finde en løsning.