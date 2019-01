Lars Løkke: - Jeg kan godt forstå, at Bo Libergren ikke ligefrem klapper over at lukke regionsrådet

- Jeg har kendt Bo Libergren siden VU-dagene. Jeg har da stor forståelse for, at han ikke synes, at det er verdens bedste idé, at vi nu gør op med regionsrådene, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen, som i denne uges udgave af programmet Politik og Spin udtaler sig om den oprørske fynske Venstre-politiker.

Det sker efter, at Venstres gruppeformand i regionen og folketingskandidat Bo Libergren i sidste uge stod frem og sagde, at han ikke vil stemme for den kommende sundhedsreform, hvis det indebærer, at demokratiet svækkes.

Den udmelding får dog ikke statsministeren til at ligge søvnløs om natten:

- Den rokker ikke ved, at jeg har en forpligtelse som landets statsminister til at påpege de problemer, der er og som vil vokse sig til de kommende år. Det gjorde jeg også, da vi lavede regionerne, som på mange måder har været en succes.

- Dengang sad alle i amtsrådet heller ikke og klappede af den idé. Der skal være plads til lidt uenighed. Ellers må vi jo satse på, at vi bliver så store, at en enkelt Venstre-stemme ikke får læsset til at vælte, siger Lars Løkke Rasmussen.

Libergren er en snu politiker

I følge samfundsredaktør Jakob Risbro og politisk kommentator Jesper Buch har statsministeren da heller ingen grund til at frygte, at det skulle komme så vidt, at Bo Libergren stemmer imod, hvis han skulle komme i folketinget.

- Læg mærke til det reelle indhold i Bo Libergrens udtalelse. Han siger jo ikke, at han vil stemme imod sundhedsreformen. Han nøjes med at konstatere, at han ikke vil stemme for en reform, som svækker demokratiet. Der er med andre ord rigelig plads til fortolkning. Bo Libergren er en snu og dreven politiker, og jeg tror, at han har overvejet formuleringen meget nøje.

- Og så er der jo også folketingets clearingsregler, som betyder, at folketingsgruppen sikkert godt kunne finde en løsning, hvis der skulle være et oprørsk medlem som Libergren, som ikke har lyst til at være tilstede den dag sundhedsreformen måtte komme til afstemning. Og så har han jo holdt sit valgløfte, siger Jesper Buch.

De var også vrede dengang

I øvrigt mener de to kommentatorer, at det er taktisk smart af statsminister Lars Løkke Rasmussen at henvise til uroen omkring den gamle kommunalreform i 2005.

- Dengang var der også masser af kritik. Mange Venstrefolk var imod. Den konservative Jan Boye var amtsborgmester dengang, og også han var modstander, selv om hans parti ville lukke amterne, siger Jakob Risbro.

Buch og Risbro har som dokumentation fundet et indslag (se indslaget ovenfor) fra 2004, da det stod klart, at amterne ville blive nedlagt. I indslaget udtrykker en række daværende amtsrådsmedlemmer kritik af det kommende regionsråd, som de mente manglede demokratisk legitimitet.

I indslaget kan man se og høre blandt andre Karsten Hønge (SF) og Kristian Grønbæk Andersen (R) fortælle, at ingen af dem har lyst til at stille op til det nye regionsråd.

- Det viste sig så, at det ville de så alligevel, og i dag er de alle varme fortalere for det regionsråd, som Løkke nu vil lukke, siger Buch og Risbro.

Se hele programmet Politik og Spin her: