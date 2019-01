Vinterrevy i Odense: Klimakrise med kig til bare ben og barm

Revyen i Byen er Odenses nye vinterrevy, som spiller på Den Fynske Opera i Odense. Revyen udspringer af ”Revy i teltet”, en sommerrevy, som har spillet i 10 år i H.C. Andersen Skoven ved Seden lidt udenfor Odense.

Selvom vintermørket ligger tungt over Fyn, så har Revyen i Byen iført sig sommertøj og bare ben, for nu skal fynboerne lokkes ud af sofaen:

Læs også Nye fortællerstole skal binde børn og ældre sammen

- Der er meget at opleve herinde. Det er ganske enkelt god underholdning, og der er ingen grund til at sidde derhjemme i mørket og kede sig. Kom herhen og mød nogle nye mennesker og få et godt grin, siger Lasse Winkler, skuespiller i Revyen i Byen og fortsætter:

- Det er en revy, som byder på lidt af det hele. Både politisk satire og andre samfundsaktuelle debatter, som vi laver skæg ud af og sætter på spidsen. Der er noget for enhver smag.

00:18 Video: TV 2/FYN Luk video

Kendte revykræfter

På scenen står både garvede revykræfter som Kim Brandt – kendt skuespiller med stor erfaring i revy, blandt andet fra Rottefælden i Svendborg, hvor han har været de sidste par år.

Også Sara Gadborg fra Odense giver den gas på scenen. Som datter af skuespillerparret Anne Gadborg og Kjeld Høegh har hun haft skuespillerkunsten tæt inde på livet altid.

Selv er hun uddannet på Musicalakademiet i Fredericia og har haft mange roller inden for både revy og musical.

Klimakrisen kan man godt grine af

Men også en herre, som plejer at skjule sig bag instruktørkasketten, har lagt hæmningerne og iført sig kort bukser og dansefødder.

Det drejer sig om Lasse Winkler, der har instrueret mange forestillinger på blandt andet Elite Teater. Når det gælder klimadebatten, er han klar til at yde en indsats og knappe skjorten op i den gode sags tjeneste.

Læs også Fynsk festival annoncerer superduo

- Vi er nødt til at skabe debatter, som man også kan grine af. Det er det bedste udgangspunkt for en god debat. Her i revyen sætter vi tingene på spidsen for at sætte fokus på, hvad der egentlig er på spil, når det gælder klimaet. Det er et relevant emne, som berører os alle sammen, og vi har alle et ansvar for at sætte fokus på den debat, siger Lasse Winkler.

Revyen i Byen består af: Revydirektør og Kapelmester: Sune Krintel. Instruktør: Liselotte Krogager og Koreograf: Helena Dong. Medvirkende: Sara Gadborg, Kim Brandt, Lasse Winkler, Anja Krintel, Jan Larsen & Katrine Sofie Groth Holm.

Der er premiere i Den Fynske Opera på Revyen i Byen fredag den 18 januar kl. 20.00, og der spilles frem til den 26 januar – dog ikke mandag.