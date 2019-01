Bliv væk fra søerne: Kommuner indfører forbud mod at gå på isen

Hold dig væk fra isen på søerne. Den er ikke tyk nok.

Sådan lyder forbuddet fra flere fynske kommuner efter en periode med koldt vejr. Frostgrader har flere steder på Fyn fået søer, vandhuller og gadekær til at fryse til.

Men isen kan altså ikke bære, hvis man bevæger sig ud den. Derfor har flere fynske kommuner indført forbud for borgere mod at gå ud på isen.

En af kommunerne er Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Isen er ikke sikker, og derfor er det super farligt at gå derud. Så det skal man lade være med, fortæller Ole Tyrsted Jørgensen, der er afdelingsleder i Natur og Trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune har to kommunale søer, som de holder øje med. Det er Ringe Sø og Sundsøen. Ved de to søer bliver der lige nu skiltet med, at al færdsel på søen og isen er forbudt. Først når isen er minimum 13 centimeter tyk giver kommunen tilladelse til, at borgerne må bevæge sig ud på isen.

- Vi har folk, der måler istykkelsen på de to søer, og når isen er over 13 centimeter tyk, fjerner vi skiltene, og så kan man færdes derude, siger Ole Tyrsted Jørgensen.

Også Assens og Svendborg kommuner har på Facebook advaret mod at bevæge sig ud på isen.

Hvis man ikke overholder forbuddet, kan man risikere at få en bøde.

Person gik gennem isen

Advarslerne kommer efter, en 50-60-årig mand fredag eftermiddag gik gennem isen på Arreskov Sø ved Korinth.

Manden var ude på isen sammen med andre, da de sejlede på isen med såkaldte is-sejlere. Og her gik det altså galt for en af mændene. En redningsaktion blev sat i gang, og manden blev reddet op fra søen. Han kom ikke til skade.

Kort tid efter første redningsaktion blev Fyns Politi igen alarmeret om folk på isen ved Arreskov Sø. Det viste sig at være kammerater til manden, der tidligere var røget igennem isen. De ville efter uheldet bjærge isbåden. Ingen personer røg dog denne gang igennem isen.

Det fik Fyns Politi til at komme med en opsang på Twitter.

Frost og søer: Lad være med at gå ud på frosne søer. For 2. gang i dag har vi kørt en redningsindsats på Arreskov Sø, hvor man er gået igennem isen med en is-båd. Generelt: der skal være frost døgnet rundt i mindst 1 uge. Kommunerne foretager måling og sætter skilte op NÅR SIKKER — Fyns Politi (@FynsPoliti) 25. januar 2019

Arreskov Sø ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, men det er altså ikke kommunen som har ansvaret for at måle istykkelsen på søen.