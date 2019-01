Faldende børnetal: Massefyring på Svendborgs kommuneskoler

36 mennesker på folkeskoleområdet i Svendborg Kommune skal se sig om efter et nyt job. 28 lærere, 5 pædagoger og 3 pædagogiske assistenter skal fyres fra Svendborg Kommunes skoler på grund af besparelser og faldende børnetal. Det skriver Fyns Amts Avis.

Tidligere lød udmeldingen, at der skulle nedlægges 20 stillinger, fordi politikerne havde besluttet at spare 10 millioner kroner på området. Blandt andet ved at hæve den maksimale klassekvotient fra 26 til 28 elever.

Men det er altså ikke nok, siger Nanna Lohman, der er skolechef i Svendborg Kommune, til avisen.

- Skolerne har meldt ind, hvor mange lærere de får i overskud i det kommende skoleår, og det drejer sig om 30, siger skolechefen, som ydermere fortæller, at der også er to stillinger, der skal besættes, hvilket betyder, at i alt 28 lærere ved udgangen af januar vil få besked om, at de mister jobbet.

Oveni kommer de fem pædagoger og tre pædagogmedhjælpere, mens det endnu ikke står klart, hvor hårdt besparelserne vil gå ud over det administrative personale.

Overrasket tillidsmand

Lone Clemmensen, formand for Øhavets Lærerkreds og fællestillidsmand for lærerne i Svendborg Kommune, havde ikke set de mange afskedigelser komme.

- Jeg er meget overrasket over tallene, siger hun og oplyser, at hun godt var klar over, at der skulle spares 10 millioner kroner - men ikke yderligere seks millioner kroner på grund af blandt andet faldende elevtal.

- Min forventning var, at man i stedet havde valgt at højne kvaliteten. Lærerne er i forvejen pressede, men i stedet for at gøre noget ved det har man altså valgt at fastholde det niveau, man har nu. Og det gør det svært at leve op til de krav, som politikerne stiller til undervisningen, siger Lone Clemmensen til Fyns Amts Avis.

Lone Clemmensen medgiver, at loven godt kan overholdes med de ressourcer, der er tilbage, men hun mener ikke, at man fortsat kan levere en høj kvalitet.

Skolechefen mener derimod godt, at Svendborg Kommune fortsat kan levere en fornuftig undervisning.

- Det er en hård tid, skolerne går i møde, men der er altså også opgaver, der forsvinder, når der bliver færre klasser. Og alle skoler har et fornuftigt råderum, som gør, at der er plads til for eksempel ressourcetimer og to lærertimer. Vi har, hvad der skal til, og vi vil gøre vores bedste for at løse opgaven bedst muligt med de lærere, vi har, siger Nanna Lohman til Fyns Amts Avis.

Nymarkskolen er den skole, fyringer rammer hårdest. Her skal ni lærere afskediges.