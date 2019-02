De deprimerede drenge: Med tale skal tabuer brydes

Trist til mode og negative tanker.

Det var virkeligheden for 27-årige Tobias Bau, da han var i begyndelsen af 20’erne. Det der med at stå op om morgenen var svært, og når han skulle sove, kørte tankerne rundt i hovedet på ham.

- Man manglede energi og motivation, og man var bare træt hele tiden, siger han.

Det der med at snakke med andre, giver rigtig meget, fordi man har det med at lukke sig inde i sig selv. Tobias Bau, 27 år

Han talte ikke med så mange om det. Egentlig troede han, at det var fordi, han var doven. Men det var det ikke.

Tobias Bau havde symptomer på en depression. Og efter et besøg hos en psykiater, besluttede han sig for at gøre noget ved det.

Han meldte sig til et kursus i Nyborg Kommune, hvor han kunne møde ligesindede, hvor han lærte nogle redskaber til at tackle negative tanker – og hvor han skulle tale højt om sine følelser.

- Det hjælper da helt klart at sige det højt. Det der med at snakke med andre, giver rigtig meget, fordi man har det med at lukke sig inde i sig selv, fortæller han.

I dag afholder Tobias Bau selv kurser for unge med angst og depression i Nyborg.

DEPRESSION ELLER DEPRESSIVE TANKER? En depression er klinisk og diagnostisk afgrænset og kræver bestemte symptomer. Depression kan variere mellem at være let, moderat og svær. Depressive tanker handler om den måde, man ser på verden og på sig selv. Tankerne kan påvirke ens humør, energi og overskud. Kilde: Gitte Falcher Madsen, Overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense

Bryd tabu blandt drenge med tale

Tobias Bau er ikke den eneste, der har oplevet, at det kan være svært for drenge at tale højt om sine følelser, når sindet gør ondt.

Det oplevede også 21-årige Simon Lopdrup Rasmussen, da han for fem år siden fik en depression. Derfor opfordrer han nu ligesindede til at åbne op, selv når det gør allermest ondt.

- Man er nødt til at åbne op for, at andre de kan hjælpe en, fortæller han.

Det samme gør 17-årige Victor Pahuus Petersen. Han oplevede at gå alene med depressive tanker i tiden op til, at han blev diagnosticeret med ADHD.

- Jeg tror, der er rigtig mange, der har det svært med at sige "Hey, hvorfor har jeg det skidt". Der er noget, man pakker væk. Det er et problem blandt os drenge, vi siger ikke tingene, siger han.

Og ifølge overlæge på psykiatrisk afdeling i Odense, Gitte Madsen, er det at tale om sine depressive tanker noget af det vigtigste, hvis man skal komme videre.

- Det første skridt mod at komme ud af en depression er at få skabt et rum, hvor man føler, man tør give sig hen mod at tale om, hvordan man har det, siger Gitte Falcher Madsen, overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense.

FAKTA OM DEPRESSION Andelen af børn og unge, der bliver diagnosticeret med angst eller depression, er tredoblet fra 2006 til 2016 Kilde: Sundhedsdatastyrelsen Tre procent af den danske befolkning eller ca. 150.000 danskere lider af depression Kilde: Sundhedsstyrelsen Cirka to tredjedele af dem, der får en depression, er kvinder Kilde: Forskningsprojekt, Rigshospitalet Se mere

Ja tak til tilbud

Lær at Tackle hedder det kursus, som Tobias Bau meldte sig til, og det er et tilbud i flere af landets kommuner – heriblandt fire fynske. Udover Nyborg, er det også muligt i Assens, Odense og på Nordfyn.

Herigennem får børn og unge blandt andet kendskab til en række redskaber som vejrtrækningsøvelser og fysiske aktiviteter, de kan benytte sig af, når de har det svært.

Kurserne for unge er forholdsvis nye.

Gennem flere år har voksne over 18 år kunnet deltage i kurser rundt omkring i 51 danske kommuner, hvor de lærer at tackle angst og depression. Med stor succes. For tre år siden besluttede man derfor at lave lignende kurser for børn- og unge mellem 15 og 25 år.

Nyborg Kommune er en af de kommuner, der har fungeret som pilotkommune i opstarten af kurser for unge.

- I Nyborg Kommune har vi også en udfordring i forhold til unges mentale sundhed. Og vi hørte fra de unge, at det var vigtigt, der blev tilbudt noget, hvor de kunne tale ung til ung, siger Katrine Frost Grønholdt, der er sundhedskonsulent i Nyborg Kommune.

Og selvom der endnu ikke foreligger et konkret overblik over virkningen af et kursusforløb, oplever de i de fire fynske kommuner, TV 2/Fyn har været i kontakt med, at det er en stor succes.

- Den feedback, vi får fra kursisterne er rigtig positiv, siger Katrine Frost Grønholdt.

Det kan Tobias Bau i hvert fald nikke genkendende til. Og er glad for nu er kunne give sine erfaringer videre.

- Det giver rigtig meget, at se, at de får noget ud af det.