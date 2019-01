264 huse revet ned på Fyn: Men effekten er stort set udeblevet

Fra 2013 til 2017 blev der i alt revet 264 faldefærdige huse ned på Fyn med støtte fra "Pulje til Landsbyfornyelse".

På landsplan er der gennemført nedrivninger af i alt 2.155 beboelsesbygninger. Men hverken huspriser, liggetider eller fraflytningen har ændret sig væsentligt på grund af de mange nedrivninger.

Det konkluderer en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet.

FAKTA Nedrevne fynske ejendomme med støtte fra puljen fra 2013 - 17 Faaborg-Midtfyn 78

Langeland 44

Assens 37

Nordfyn 27

Kerteminde 18

Ærø 18

Svendborg 17

Middelfart 16

Nyborg 9 Kilde: Rapport om Vurdering af effekter af nedrivningsindsats med støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse

Formålet med de mange nedrivninger var blandt andet at undgå spekulation, gøre naboboliger mere attraktive til salg og stoppe faldet i huspriserne i udkantsområder.

Selv om der er få fynske lyspunkter, er ingen af delene lykkedes på landsplan, konkluderer den 76 sider lange rapport.

Faaborg-Midtfyn Kommune var den kommune på Fyn, der fik revet flest bygninger ned. I alt 78 faldefærdige huse og bygninger forsvandt med støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse i Faaborg-Midtfyn Kommune i årene fra 2013 til 2017.

Næstflest huse blev der revet ned på Langeland, mens Odense slet ikke var omfattet af ordningen.

I rapporten har forskerne haft særligt fokus på udviklingen i Morsø, Lolland og Faaborg-Midtfyn Kommuner for at klarlægge, om nedrivningerne har haft en positiv effekt.

Den fynske kommune skiller sig dog på nogle områder ud i forhold til både de to andre fokuskommuner og landsgennemsnittet. Både positivt og negativt.

Faldende huspriser

Salgspriserne på enfamiliehuse i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i starten af 2019 omkring fem procent under niveauet fra 2010, mens huspriser i hele landet er steget med 15 procent siden 2010.

Stigningerne er dog klart størst i de store byer. I andre udkantskommuner med mange flere nedrivninger har faldet i huspriserne været endnu mere markant.

Liggetiden for boliger til salg er dog faldet markant i Faaborg-Midtfyn Kommune. Siden 2010 er liggetiden faldet med 14 procent mod syv procent på landsplan.

Men da liggetiden i andre kommuner med mange nedrivninger samtidig er steget voldsomt, konkluderer rapporten, at nedrivningerne generelt set ikke har haft nogen effekt på liggetiderne.

Rapporten konstaterer dog samtidig, at det er blevet nemmere at sælge huse, der ligger 0 til 100 meter fra en nedrivning.

FAKTA I Faaborg-Midtfyn Kommune er der med støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse foretaget 44 nedrivninger i byområder med mellem 25 og 3.000 indbyggere, og 33 nedrivninger udenfor, i alt 77. 57 procent er altså foretaget i byerne. I perioden 2009-2018 er der i alt nedrevet 123 boliger (ifølge BBR), heraf 47 i byområder og 76 uden for.

Udviklingen i fraflytningen fra de tre udvalgte kommuner har været positiv. Faaborg-Midtfyn Kommune har stoppet fraflytningen, mens Lolland og Morsø har oplevet et fald i fraflytningen.

Afsmittende effekt

Men selvom undersøgelsen samlet set ikke kan finde målbare effekter af nedrivningerne, så fastslår rapporten samtidig, at nedrivningerne har haft en positiv effekt på lokalområder mange steder i landet.

”… der skal bare være én tom bolig, der ligger ud til en hovedvej, så har det en afsmittende effekt på de nærmeste 10 huse eller sådan noget, det kan være hele byen hvis den ikke er særlig stor. Så skal der ikke være mange af de her ejendomme, at så får den et ry som et sted, hvor man er stavnsbundet og hvor man ikke kan komme af med sin ejendom”, udtaler en medarbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune til forskerne.

