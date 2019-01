Mille, Sif og Freja indviede ny hundeskov

Vejret viste sig ikke fra sin bedste side, da den nye hundeskov på Vestfyn søndag formiddag skulle indvies. Og selvom der var mudder og våde pelse, generede det ikke de firbenede gæster.

Ejler Nicolaisen fra Strib var mødt op med sine to hunde Mille og Sif. Han er én af de mange hundeejere, som kommer til at bruge den nyåbnede hundeskov meget.

- Det er dejligt at kunne gå rundt med hundene her uden snor. Det nyder jeg, fortæller Ejler Nicolaisen.

Han forventer at bruge hundeskoven næsten hver dag.

Hundeskoven har en varieret bevoksning med høje bøgetræer, granskov, lave pyntegrønts-træer og åbne græsarealer. Hundeskoven er også omgivet af godt en kilometer hegn.

Susie Frendved var en af dagens andre fremmødte. Hun havde sin hund Freja med, og ifølge Susie Frendved er det vigtigt med en decideret hundeskov ved Middelfart.

- Det betyder rigtig meget, for så kan vi bare slippe hundene fri. Når vi kommer nede på parkeringspladsen, så ved Freja, at der ikke er nogen snor på, siger Susie Frendved.

Læs også Vestfyns største hundeskov åbner

Trætte hunde

Ejler Nicolaisen er helt enig med Susie Frendved. Hunde, der løber frit rundt, er glade og trætte hunde.

- Så får hundene lært, at der også er andre hunde. De kan få brugt lidt af deres energi, og det er jo et fantastisk område det her, forklarer Ejler Nicolaisen.

På den måde sikrer han sig, at hans to hunde Mille og Sif er godt trætte efter en dag i hundeskoven.

- De sover godt, når de komer hjem, konstaterer Ejler Nicolaisen.

Læs også Hunde sluppet løs i Tarup-Davinde

Middelfart Kommune købte arealet i Staurby Skov i 2016 og har siden været i dialog med forskellige borgergrupper og byrådet om, hvordan skoven skulle udformes og bruges.

Derfor glæder det også borgmester Johannes Lundsfryd (S), at skoven i dag blev indviet.

- Hundeskoven er et stærkt eksempel på, hvordan samarbejde mellem kommune, foreninger og borgere kan give rigtig gode resultater. I dette tilfælde en god og gennemtænkt hundeskov, som allerede nu er til stor glæde for mange, siger borgmester Johannes Lundsfryd (S).

Midt i hundeskoven er der lavet en 200 kvadratmeter indhegnet hvalpegård. Middelfart Kommune har desuden også opstillet skraldespande, bordebænke-sæt og en automat til at trække hundeposer.