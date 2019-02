Millioner af kroner kastes ind i kampen mod letbanekaos

Lange bilkøer, masser af omveje og veje med huller og bump. Sådan har hverdagen for trafikanterne i Odense været i årevis, og indtil arbejdet med letbanen er færdig bliver det sandsynligvis kun værre.

Odense Kommune kan ikke forhindre, at arbejdet fortsat vil genere bilister og andre trafikanter. Men en række forskellige tiltag skal nu forsøge at afhjælpe de værste trafikale gener.

Kommunen har i år afsat otte millioner kroner til at mindske generne for bilisterne. Forfinet teknologi er blandt de redskaber kommunen nu vil tage i brug for at nedbringe længden af de mange bilkøer i bybilledet. Det betyder blandt andet, at avancerede radarer, der kan aflæse trafikmængderne, skal fordele trafikken mere ligeligt mellem lyskrydsene til gavn for afviklingen af trafikken.

Mere overvågning

En opgradering af signalanlæg på vejene omkring letbanen skal sikre, at trafikken kommer lettere frem på vejstrækninger, hvor trafikanterne søger hen, fordi vejene langs letbanen er lukket eller ufremkommelige.

Samtidig bliver der opsat sensorer og kameraer mange steder, så kommunen løbende kan indsamle viden om trafikanternes vaner og mønstre og efterfølgende tilpasse lysreguleringer efter denne viden.

Men moderne teknologi gør det ikke alene. På Kløvermose vej er det planen at lave en ekstra vejbane i østgående retning for at lokke flere bilister til at køre ad ringvejen syd om centrum frem for at køre gennem centrum.

Kommunen vil også bruge penge på at sænke hastigheden på de veje, bilisterne er begyndt at bruge som smutveje for at komme uden om letbanearbejdet.

Vil sænke hastigheden

Endelig vil kommunen tillade udrykningskøretøjer at bruge et midter-arealer på Middelfartvej og Albanigade, så restaurationer kan lave udeservering uden pludselig at blive generet af udrykningskøretøjer.

Udover de teknologiske og fysiske initiativer for at forbedre afviklingen af trafikken, vil kommunen også opruste med en medarbejder, så det stigende antal henvendelser og forslag fra borgere og trafikanter hurtigt kan blive behandlet.

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune skal på et møde tirsdag i næste uge tage stilling til de nye trafikinitiativer.