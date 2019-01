Sportslørdag 2019: Se alle de nominerede

Organisationerne bag Sportslørdag: De fynske kommuner, Fynske Idrætsforbund, SIKO (Samvirkende Idrætsklubber i Odense), Sport Event Fyn og Sportslørdags partnere Fynske Bank, DGI og Bevæg dig for livet. Se mere

Det er tiende gang, at de fynske idrætsudøvere bliver hyldet ved et stort arrangement, der i år kommer til at foregå den 19. januar i og omkring Odense Idrætshal. Du kan møde utallige af de fynske stjerner og dyste i 40 forskellige sportsgrene.

Allerede fra klokken 13 starter festfyrværkeriet af gratisarrangementer. Du vil kunne opleve aktiviteter helt frem til klokken 17 i både Odense Idrætshal, Odense Isstadion, Thorvald Ellegaard Arena og Bowlinghallen, der alle ligger i en tæt klynge omkring Odense Idrætshal.

De ti nominerede

Udover de mange aktiviteter skal flere priser uddeles. Sidste år løb badmintonspiller Viktor Axelsen for andet år i træk med prisen som Årets Sportsnavn. Han er igen i år blandt de ti nominerede til hovedprisen. Desuden skal Årets Fund findes blandt tre fynske talenter, ligesom Fynske Bank overrækker en Kammeratskabspris.

Se listen med de ti nominerede til Årets Sportsnavn: Badmintonspiller Viktor Axelsen

Bueskytte Maja Jager

Cykelrytter Søren Kragh Andersen

Cykelrytter Lasse Norman Hansen

Gymnasterne Oliver Olsen og Jakob Lund

Racerkører Nicolaj Møller Madsen

Orienteringsløber Tue Lassen

Pararytter Stinna Tange Kaastrup

Skytte Stine Nielsen

Vægtløfter Jane Aaberg Se mere

Læs også Få overblikket på ét minut: Her er alle vinderne fra Sportslørdag

Mulighed for tre på stribe

Viktor Axelsen kan for tredje år i træk løbe med titlen som Årets Sportsnavn. Han vandt i 2018 sin anden EM-guldmedalje. Foto: Scanpix / Claus Fisker

Viktor Axelsen har mulighed for at tage titlen som Årets Sportsnavn på Fyn for tredje gang i træk. Den unge badmintonspiller er fornylig fyldt 25 år og har udmærket sig i 2018 ved at vinde sin anden EM-guldmedalje.

Op til slutrunden havde Viktor Axelsen været ude i flere måneder på grund af en ankelskade. Alligevel slog han i slutningen af april overbevisende englænderen Rajiv Ouseph i to sæt med cifrene 21-8, 21-7.

Foruden de to EM-medaljer har Viktor Axelsen også en VM-guldmedalje fra 2017 og en OL-bronze fra 2016 i sit skab. Den fynske badmintonspiller skiftede i 2016 tilbage til barndomsklubben Odense Badmintonklub efter to år i Værløse.

Jager skyder efter titlen

En anden kandidat til Årets Sportsnavn er den 27-årige bueskytte Maja Jager. Ved europamesterskaberne i Polen vandt Maja Jager i slutningen af august en sølvmedalje i disciplinen recurve.

Bueskytten Maja Jager vandt sidste år EM-sølv i kategorien recurve, hvilket blandt andet har sikret hende en nominering til Årets Sportsnavn. Foto: Ole Holbech

Fynboen spillede sig overbevisende i finalen med en 6-0 sejr over franskmanden Melanie Gaubil, men blev til sidst henvist til sølvet af den kun 19-årige tyrker Yasemin Anagoz.

Tilbage i 2013 vandt Maja Jager VM-guld og blev efterfølgende både kåret til Årets Sportsnavn 2013 på Fyn og i hele landet. Hun vendte i 2017 hjem til Danmark og Broby Bueskytteklub efter fem år i Korea.

To cykelryttere på listen

Søren Kragh Andersen gjorde sig især bemærket i sommerens Tour de France, da den fynske rytter kørte i den hvide ungdomstrøje hele syv dage. Foto: Scanpix / Henning Bager

De to cykelryttere Søren Kragh Andersen og Lasse Norman Hansen er begge nomineret til Årets Sportsnavn. Søren Kragh Andersen overraskede mange ved at bære den hvide ungdomstrøje i syv dage gennem årets Tour de France og samtidig tage en flot femteplads ved enkeltstarten på tourens næstsidste etape.

Den 24-årige Sunweb-rytter endte som nummer syv i kampen om ungdomstrøjen, men senere på sæsonen tog Søren Kragh Andersen sejren i endagsløbet Paris-Tours, ligesom han vandt kongeetapen i Schweiz Rundt. Søren Kragh Andersen vandt også VM-bronze i holdløb med sit hold Sunweb.

Søren Kragh Andersen var også sidste år nomineret til Årets Sportsnavn.

Lasse Norman Hansen vandt tre World Cup sejre og både DM i pointløb og disciplinen omnium sidste år. Foto: Eric Feferberg, Scanpix

Den anden nominerede rytter, Lasse Norman Hansen, har hovedsageligt gjort sig bemærket på banen. Den 26-årige Faaborg-dreng har i 2018 vundet tre World Cup sejre og både DM i pointløb og disciplinen omnium. Omnium var den disciplin, hvor Lasse Norman Hansen fik sit store gennemnbrud med OL-guldet i 2012.

På landevejene blev Lasse Norman Hansen nummer tre i Post Danmark Rundt. Han har desuden måtte skifte hold i 2018, da hans tidligere hold lukkede. Fynboen skifter i denne sæson til det belgiske prokontinentalhold, Corendon-Circus, på en toårig kontrakt.

Corendon-Circus har heldigvis givet Lasse Norman Hansen frihed til at satse på banecyklingen ved OL i 2020, der er næste store mål.

Læs også 17-årige Søren Kragh drømte om gennembruddet – i dag roser cykelverdenen hans evner

Fynske gymnaster fik guld

TeamGym herrelandsholdet med Oliver Olsen og Jakob Lund fra Svendborg Gymnastik Forening, der vandt EM-guld.

Det danske TeamGym herrelandshold levede op til favoritværdigheden ved EM i Lissabon i midten af oktober. For tiende gang i træk løb holdet med guldet.

Med på landsholdet er de to fynboere Oliver Olsen og Jakob Lund, der kommer fra Svendborg Gymnastikforening. De er sammen nomineret til Årets Sportsnavn 2018.

Hvad er TeamGym? TeamGym er gymnastik for hold, som både laver rytmisk gymnastik og spring. Hvert hold består af seks til tolv gymnaster. Der er både herrehold, kvindehold og mixhold. Næste EM i TeamGym afholdes i Danmark i 2020. Se mere

Motorsportsmester er med

Racerkøreren Nicolaj Møller Madsen har gjort sig fortjent til en nominering ved i 2018 at tage medaljer til både EM og VM.

Racerkøreren Nicolaj Møller Madsen blev i GT4-klassen europamester og VM-sølvvinder i 2018. Foto: Masoud Pouia

Nicolaj Møller Madsen kører i GT4-klassen, hvor han blev europamester i september på Nürburgringen i Tyskland sammen med sin hollandske teamkammerat Milan Dontje. Europamesterskabet blev efterfølgende fulgt op med en sølvmedalje til det første VM i GT4-klassen.

Den 25-årige fynbo kører for Phoenix Racing, der er fabriksstøttet af Audi.

Læs også EM-titel skal hjælpe fynbo op i Audi-hierakiet

Orienteringsløber kan løbe med prisen

Orienteringsløberen Tue Lassen var i 2018 med til at sikre Danmark medaljer ved VM for femte år i træk.

Den faaborgensiske orienteringsløber Tue Lassen er igen i år blandt de nominerede. Den 33-årige løber var sidste år indstillet på baggrund af sin VM-guldmedalje i sprintstafet i 2017.

I 2018 blev det til en VM bronze-medalje i samme distance, og dermed har Tue Lassen været med til at vinde medaljer ved fem verdensmesterskaber i træk.

Tue Lassen vandt sidste år desuden DM i disciplinerne Sprint og Mellem.

Læs også Fynske orienteringsløbere jagter VM-medaljer i Letland

To gange verdensmester på hesteryg

I september blev Stinna Tange Kaastrup dobbelt verdensmester i paradressur ved mesterskaberne i North Carolina, USA. Den 24-årige fynbo red på sin hest Horsebo Smarties sig til guld i den individuelle test i grad II-klassen og disciplinen kür.

Stinna Tange Kaastrup blev sidste år nomineret til prisen som verdens bedste ryttere på ligefod med alle ryttere.

Stinna Tange Kaastrup blev i 2018 for første gang nomineret af Det Internationale Rideforbund, FEI, til at være verdens bedste rytter på lige fod med alle ryttere.

For to år siden vandt Stinna Tange Kaastrup sammen med sin hest to bronzemedaljer ved Pará-OL i Rio, og i 2017 sikrede duoen guld ved EM. Hun ridder til daglig for Hovgaard Rideklub ved Skårup og var også sidste år nomineret til Årets Sportsnavn.

Skytte i særklasse

Skytten Stine Nielsen er nomineret efter at have vundet adskillige VM- og EM-medaljer sidste år.

EM guld på ti meter, EM bronze på ti meter for hold, VM sølv på 50 meter for hold med 60 skud liggende og VM sølv på 50 meter for hold med 3*40 skud.

Resultaterne i 2018 taler for sig selv for den 27-årige skytte Stine Nielsen, der både alene og sammen med holdkammeraterne Rikke Mæng og Stephanie Grundsøe har vist storform ved VM og EM.

Stine Nielsen stiller til hverdag op for Særslev Skytteforening. Hun er allerede forhåndsudtaget til at repræsentere Danmark ved EM på 10 meter i 2019, der bliver afholdt i marts.

Læs også Fynsk riffelskytte skyder flere VM-medaljer hjem til Danmark

Den hvide haj kan løfte prisen

Jane Aaberg løftede sig i 2018 til to internationale medaljer. I dødløft sikrede hun sig først EM-guld og herefter var 235 kilo på stangen nok til en bronzemedalje ved VM i Sverige.

Jane Aaberg vandt i 2018 EM i dødløft og fik i samme disciplin bronze ved VM. Foto: Ken Petersen

Ved VM dyster deltagerne i dødløft, squat og bænkpres. Jane Aaberg klarede 215 kilo i squat og 115 kilo i bænkpres. Det giver med de tre discipliner til sammen 565 kilo, hvormed fynboen slog den danske rekord i styrkeløft med 12,5 kilo.

Den 37-årige vægtløfter er indenfor styrkeløftsporten kendt som "The great white" - den hvide haj. Hun skiftede i løbet af 2018 fra en klub i Horsens og tilbage til sin gamle klub Odense Body Building Club.

Tre talenter er nomineret til Årets Fund

Udover hovedprisen som Årets Sportsnavn, så kåres Årets Fund også til Sportslørdag den 19. januar. Tre fynske talenter har tiltrukket sig komiteens interesse.

16-årige Clara Bernberg Windeleff spiller volleyball på både bane og strand for Fortuna Odense og Odense Beachvolleyklub. Hun er nummer et på U18 og U21 ranglisten for beachvolleyspillere og blev sidste år kåret til den bedste hæver ved det åbne nordiske mesterskab i indevolley.

Sofie Halling Vikkelsø roer dobbeltfirer i Odense Roklub og er ligeledes 16 år gammel. Hun blev nummer syv ved U19 EM og otte ved VM i samme aldersgruppe. Sofie Halling Vikkelsø er både nordisk- og danmarksmester i dobbeltfirer.

Sidste kandidat er den 18-årige cykelrytter Jakob Hindsgaul, der sidste år vandt U19 DM-guld på enkeltstart. I konkurrence med resten af verdens unge cyklede han sig til en niendeplads. Den unge middelfarter skrev i slutningen af året under på en kontrakt med det danske continental-hold Team ColoQuick.

Kammeratskabspris fik rekordmange indstillinger

Aldrig har der været så mange indstillinger til Kammeratskabsprisen. Hele 133 af slagsen er blevet til syv nominerede.

Juryen, der har valgt de syv, består af cheftræner i Odense Håndbold, Jan Pytlick, de to OB-spillere Jens Jakob Dyhr Thomasen og Julius Eskesen samt Petter Blondeau, der er direktør i Fynske Bank.

Alle nominerede modtager 3.000 kroner, mens vinderen af 'Kammeratskabsprisen' derudover modtager 25.000 kroner, som er tiltænkt at bruges på at styrke holdet og kammeratskabet i vinderens klub.

Her er de syv unge mennesker, der er nomineret til Kammeratskabsprisen: 14-årige Huan Nielsen fra fodboldklubben Tårup IF i Nyborg.

15-årige Nicki Sørensen fra Odense Ishockey Klub.

13-årige Marius Grønnebæk Kiilerich fra Sanderum BK i Odense.

17-årige Caroline Hjæresen Pedersen fra kampsportsklubben Vestfyn Aikikai.

14-årige Jack Jensen fra Bokseklubben A. Olympia Odense.

13-årige Louise Holst Gudichsen fra gymnastikklubben SG i Svendborg.

15-årige Katrine Hoby Fausbøll fra fodboldklubben SFF Faaborg. Se mere