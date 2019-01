Nye fortællerstole skal binde børn og ældre sammen

Torsdag blev Børnehuset Torpegårdens nye lænestol indviet. For 22 af Odenses børnehuse har netop taget imod brugte lænestole og vil fremover løbende få besøg af ældre borgere, der vil sætte sig i fortællerstolen og dele ud af deres fortællinger og livserfaringer.

Fortællerstolene er en del af indsatsen "En stærk Generationspagt", som er blevet bevilget fire millioner kroner af partierne bag budgetforliget for 2018.

De første to millioner blev uddelt i efteråret til 44 initiativer hos foreninger, borgergrupper og kommunale institutioner - herunder til fortællerstole.

En god oplevelse for både børn og ældre

Men det er ikke kun børnene, som får gode oplevelser ud af de nye fortællerstole. For 74-årige Ole Lambertsen, som torsdag fortalte historier fra sin barndom i Torpegården i Hjallese, så er det meget meningsgivende at møde børnene.

- I det øjeblik at man fortæller til nogen, så er det lige pludselig, at det, man har oplevet, det får betydning, siger han.

Blandt tilhørerne til Ole Lambertsens fortællinger om gamle biler og stærk lakrids var også Børn- og Unge-rådmand, Susanne Crawley (B), og Ældre- og Handicap-rådmand, Søren Windell (C), der var inviteret med til den første fortælletime.

Fortællinger giver børn viden

- De får noget viden ud af det. De får et fællesskab ud af det. De får simpelthen en relation til det menneske, som sidder og fortæller dem noget. De er dybt koncentrerede, og de får nogle ord med, som de ikke kendte i forvejen, siger Susanne Crawley og bakkes op af Søren Windell:

- Ældre borgere kan jo komme med en ro, som man ikke har ellers. De kommer med noget livsvisdom og noget erfaring, og de har rigtig meget at byde ind med. De kan fortælle om en tid, der er svunden, siger han.

Lene Kanstrup Hanghøj er daglig pædagogisk leder af Torpegården, og hun er glad for at have fået den nye fortællerstol.

Holder rynkerne væk

- Stolen kommer til at bringe eventyr og sjove historier fra gamle dage ind hos os. Vi er endda så heldige, at vores stol er ombetrukket med stof med lommer på. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke historier vi kommer til at hive op af de lommer. Vi glæder os også til at se, hvordan børnene lytter, når det er ældre fortællere, der sætter sig i stolen, siger hun.

Og for 74-årige Ole Lambertsen har torsdagens møde med de 15 børnehavebørn en anden utilsigtet fordel, mener han.

- Hvis jeg bare møder en gruppe børn til et fortællearragnement én gang om måneden, så får jeg ingen rynker. Så enkelt er det, siger Ole Lambertsen.