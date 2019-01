To nye Netto-butikker åbner på Fyn

Discountkæden Netto har store planer for 2019. Planer der blandt andet omfatter åbning af en række nye butiker, flytning af andre, og så en ændring af det eksisterende discountkoncept, som kæden slår på.

Tirsdag er der sat by på de første ti af de i alt 70 nye Nettobutikker, der bliver fordelt over hele landet.

I Odense kommer der en helt ny butik, og det samme gør der på Tåsinge. De præcise adresser er endnu ikke meldt ud.

Netto-offensiven kommer godt otte måneder efter Coop meldte ud, at de på landsplan lukker 47 fakta-butikker, blandt andet seks på Fyn.

De to nye, fynske Netto-butikker åbner med Nettos nye butikskoncept, der ned Nettos egne ord skal løfte hele indkøbsoplevelsen.

Butikkerne vil adskille sig fra en typisk Netto, idet både indretning og look-and-feel er gjort meget mere indbydende. Derudover vil butikkerne opleves anderledes, da også musik og Netto-medarbejdernes tøj er opdateret.

Læs også Seks Fakta-butikker lukker på Fyn

- Oplevelsen skal være "Wow, er det her en discountbutik?" uden at vi ændrer på vores grundlæggende idé. Kernen i vores nye koncept vil dog stadig være det, vores kunder kender: Nemlig gode varer til de bedste priser. Det nye er, at vi kombinerer de lave priser med en lækkerhed, som hidtil ikke har været forbundet med discountbutikker, fortæller Brian Seemann Broe, der er landedirektør for Netto Danmark, i en pressemeddelelse.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Der spekuleres blandt andet i, at den nye Netto på Tåsinge skal ligge i den lukkede Dagli' Brugs i Sundhøj. Butikken er i hvert fald lukket, og Dansk Supermarked har købt lokalerne. Foto: Ole Holbech

Alle butikker laves om

Nettos første nye butikker er starten på en række af i alt 70 butikker, som Netto enten bygger, flytter eller renoverer i 2019.

Det er målsætningen, at samtlige Netto-butikker inden for de næste fem år skal renoveres og forvandles til det nye koncept.

Ti nye Netto-butikker Odense (ny butik) Tåsinge (ny butik) Sæby (ny butik) Vrå (ny butik) København C (ny butik) Aalborg (ny butik) Grindsted (flytning af eksisterende butik) Sakskøbing (flytning af eksisterende butik) Fjerritslev (flytning af eksisterende butik) Dianalund (udvidelse af eksisterende butik) De endelige adresser vil blive meldt ud, når de er på plads. Kilde: Netto Se mere

Læs også Forsøgte at få en pakke med et kilo heroin leveret til Netto