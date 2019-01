Vinter på vej: Op til 25 centimeter sne falder over hele landet i weekenden

Julen varer måske ikke helt til påske, men snevejret fra juleaftensdag fortsætter i hvert fald lidt endnu.

Samlet set vurderer Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), at der vil falde 20-25 cm sne i løbet af weekenden, og at det bliver liggende til søndag.

- Det bliver en god weekend, hvis man er til snemænd og kælketure, fortæller vagthavende meteorolog Klaus Larsen.

Fredag starter tørt og skyet ud, men ud på aftenen vil det meste af Jylland være dækket af sne.

I den sydvestlige del af landet kan nedbøren dog gå over i regn.

- Fra Limfjordens munding ned over Fyn og måske helt mod Lolland er der risiko for, at nedbøren kan falde som isslag. Det skyldes, at temperaturerne i forbindelse vestenvind flere steder stiger til 3-5 grader, siger Klaus Larsen.

I de områder er det vigtigt at være ekstra opmærksom på spejlglatte veje. Vinden tiltager i løbet af fredagen og bliver jævn til frisk de fleste steder.

- Sneen breder sig øst over og når Sjælland ved midnat til lørdag og Bornholm i morgen tidlig. Det meste af landet vil derfor stå op til 5-6 centimeter sne, mens den nordlige del af landet kan se frem til 8-10 centimeter sne, siger Klaus Larsen og tilføjer:

- Eller, det kommer jo an på, hvordan man har det med sne.

Solen kommer kun frem i enkelte huller, så himlen bliver grå det meste af weekenden.

- Det er lige før, at man kan tælle weekendens solstrejf på én hånd, siger Klaus Larsen.

Sneen fortsætter lørdag, hovedsageligt i øst og nord, og bliver liggende weekenden ud.

- Det meste af landet kan få nogle flere centimeter sne i løbet af lørdagen, og ellers bliver det fra dagen før liggende.

- Det er kun i den sydlige del af landet, hvor vi kan komme op på 6-7 graders varme, at sneen kan forsvinder lidt, siger Klaus Larsen.