Dengang der var VM i Middelfart: Oversvømmelse, baneomlægning og legendarisk dansk medaljefavorit

90’erne var et gyldent cykel-årti for danskerne. Bjarne Riis og Rolf Sørensen førte an, og ryttere som Jesper Skibby, Bo Hamburger og Brian Holm med flere fulgte trop.

I samme overlegne stil som de fem førnævnte dominerede landevejene, så dominerede Henrik Djernis de mudrede og snedækket cykelcrossbaner i og udenfor Danmark.

I 1993 vandt han verdensmesterskabet i cykelcross, og et par år efter trak han sig fra sporten, men da Middelfart blev annonceret som vært for verdensmesterskabet i cykelcross i 1998, var fristelsen for stor.

Henrik Djernis proklamerede, at han ville stille op og kæmpe med om guldet.

Nu havde Danmark en medaljefavorit, nu manglede alt det praktiske bare.

- I Middelfart oplevede jeg et af min karrieres absolutte højdepunkter. Tre ud af fire tilskuere var danske. De råbte, skreg og heppede, og jeg nød hvert et sekund af det, fortæller Henrik Djernis.

Et år før Middelfart skulle afholde verdensmesterskabet i cykelcross, tog forberedelserne for alvor til. Den lokale cykelklub i Middelfart, Baghjulet, Firmasport Middelfart og Fredericia Cykelklub, var de bærende kræfter i projektet, mens der var enkelte repræsentanter fra kommunen og Dansk Cykel Union, samt en person fra UCI, Den Internationale Cykelunion.

Banekaos!

Lokalt forankrede Willy Schrøder blev udnævnt til rutechef. Verdensmesterskabet skulle sendes live i tv til en række lande, og det var vigtigt, Middelfart viste sine bedste sider frem.

- Den Internationale Cykelunion sendte en repræsentant herop fra Schweiz et år i forvejen. Vi viste ham den planlagte rute og diskuterede forskellige ting, og så rejste han hjem, fortæller Willy Schrøder i et interview med Middelfart Lokal TV.

Banen var lidt over tre kilometer lang og bestod af både skovstier, grus- og landeveje. Den løb langs Lillebælt og gennem Gals Klint skoven.

Alt stod klar i ugen op til verdensmesterskabet, som skulle afvikles lørdag og søndag. Men om fredagen, dagen før banen skulle tages i brug, ankom den tekniske kommission fra Den Internationale Cykelunion.

- De gik rundt og inspicerede hele banen og vendte derefter tilbage med en lang række rettelser, blandt andet skulle vi lave et depot på ruten fuldstændig om. Vi var femten mand, der trak i arbejdstøjet og knoklede hele natten, men så var banen også klar og godkendt til næste dag, fortæller Willy Schrøder, hvis problemer med banen skulle vise sig kun lige at være begyndt.

For imens der blev knoklet i den ene ende af banen, så gik Lillebælt over sine bredder og oversvømmede den del af banen, der løb langs vandet.

Middelfart Brandvæsen blev tilkaldt og forsøgte at pumpe vandet væk, men temperaturen var minus fem grader, og vandet frøs hurtigere, end det kunne pumpes væk.

Der gik ikke lang tid, før Willy Schrøder måtte erkende, at banen ikke var til at redde.

Babylon, fiskere og Kyllingen fra Tølløse

Normalt var de eneste turister, som besøgte Middelfart i januar og februar, fiskere. I 1998 var det ikke kun fiskere, der besøgte Middelfart.

Et par hundrede cykelcrossryttere, knap 190 journalister og flere tusinde tilskuere fyldte godt i bybilledet.

- Vi følte, at det var som at være i Babylon, når vi var i vores lille VM-område, fortæller den daværende turistchef i Middelfart, Lone Jakobsen.

Middelfart Feriecenter, lokale hoteller og et nærliggende gods var alle inddraget, så der var sengepladser til alle.

En af de mange ryttere var Michael Rasmussen. Han havde endnu ikke slået igennem på mountainbike eller landevej, så han håbede, at en god placering til et verdensmesterskab på hjemmebane kunne sætte skub i karrieren.

Sådan gik det ikke.

Kyllingen fra Tølløse fik en ikke nævneværdig placering i løbet, blev syg og fik ødelagt sit forår. Året efter tog han dog revanche, da han vandt VM i mountainbike.

Den danske favorit

Henrik Djernis var dengang den klart bedste cykelcrossrytter i Danmark. Han havde vundet verdensmesterskabet i samme disciplin i 1993. De seneste år var dog uden de samme store resultater.

- Verdensmesterskaberne i Middelfart var kæmpestort. Jeg følte, jeg blev båret frem af de mange danske tilskuere, der stod langs hele ruten og råbte og skreg, siger Henrik Djernis.

Han indrømmer, at han nok ikke var en så stor favorit, som mange danskere mente.

-Jeg havde været ude af verdenstoppen i et par år, og de medalje- og ikke mindst gulddrømme, som folk havde, var måske ikke helt realistiske, fortæller han.

Han fik da heller ikke en optimal start. Forhåndsfavoritterne skød af sted, og Henrik Djernis hang bagefter.

Mens de kørte til i løbets forreste gruppe, genfandt Henrik Djernis fordums styrke og satte forfølgelsen ind. Han kæmpede sig op omgang efter omgang, og befandt sig pludselig side om side med favoritterne.

Men før Henrik Djernis eller de mange tusinde tilskuere kunne drømme om guld, satte belgieren Mario De Clercq et slangehug ind og kørte Henrik Djernis og de andre favoritter agterud.

Mario De Clercq passerede målstregen i ensom majestæt. Tilskuerne holdt vejret og fulgte med på storskærmen, hvor de kunne se belgieren Erwin Vervecken kæmpe mod Henrik Djernis på de sidste bakker inden målstregen, men da de kom til syne, var det belgieren, der var først over målstregen.

Henrik Djernis kæmpede for tredjepladsen, men på de sidste afgørende meter kastede italieneren Daniele Pontoni sig frem i forsøget på at komme først - men han styrtede, og jublen kunne bryde løs.

- Jeg havde ikke kræfterne til sidst, og den bronzemedalje var meget mere, end jeg turde drømme om. Jeg husker egentlig mest de mange danske tilskuere. Det glemmer jeg aldrig, siger Henrik Djernis.