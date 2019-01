P-licens skal give beboere plads til bilen

Endnu et område i Odenses centrum er blevet reguleret med de såkaldte beboerlicenser. Til glæde for nogle bilister og til ulempe for andre.

Jagtvejskvarteret er bare det seneste området med beboerlicenser. Flere nye områder både vest og øst for centrum vil inden for de kommende år også blive omfattet.

Men i Jagtvejskvarteret har en del bilister, der tidligere har parkeret i området flyttet sig. De parkerer nu på nærliggende villaveje i Hunderupkvarteret.

- Det kommer vi til at følge tæt. Vi har folk på gaden, både fra parkeringsselskabet P-Nord og vores medarbejdere, som kigger på, om folk holder fornuftigt. Det er vigtigt, at man overholder færdselsloven, så skolebørn og udrykningskøretøjer kan komme forbi. Hvis det er nødvendigt vil vi tegne streger og uddele bøder, siger Rasmus Bach Mandø, kontorchef hos Trafik og Mobilitet ved Odense Kommune.

Han forklarer om p-licensen:

- Beboerlicensordninger laver man for at give beboere mulighed for at parkere i nærheden af deres bolig. Når vi bevæger os ud af den zone, vi har lavet nu, kommer vi ud i fritliggende villakvarterer, hvor langt de fleste har en fair chance for at få parkering på egen grund.

- Jeg forstår godt, at de synes, det er træls, at der holder så mange biler på vejen, men det er offentlig vej, så en mand fra Faaborg har lige så meget ret til at holde på den vej som du og jeg. Så længe det foregår efter færdselsloven, og trafikken kan afvikles fornuftigt, er der ikke så meget, vi kan gøre ved det.

Én husstand kan få én licens

Men selvom licens-ordningen sender udefrakommende bilister ud af Jagtvejskvarteret, så kan ordnigen give beboerne i området problemer. En husstand kan nemlig kun få én licens. Og licensen kan kan fås, hvis man er registreret som ejer af en bil:

- Hvis vi kan se, at vi har 600 parkeringspladser, og der er 1.000, der vil have en licens, er det ikke rimeligt, at vi sælger to licenser til én husstand, siger Rasmus Bach Mandø.

- Vi gør det nu (midt i letbanebyggeriet, red.), fordi vi kan se, at bilejerskab i Odense stiger og stiger. De seneste ti år har vi fået 18 procent flere biler i Odense. Altså odenseanerne ejer 18 procent flere biler.

Se på kortet herunder hvilke områder, der er tale om: