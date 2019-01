Fynsk landstræner storroses: - Han er uden tvivl den bedste danske landstræner nogensinde

Det er blot anden gang, at Nikolaj Jacobsen har stået som dansk landstræner under en slutrunde.

Men søndag sikrede han og spillerne Danmark den første VM-guldmedalje i herrehåndbold.

Og det er ingen tilfældighed, at det sker med Jacobsen som sprechstallmeister, mener Bent Nyegaard, håndboldekspert på TV 2 SPORT.

- Kald ham geni eller arkitekt. Jeg synes, han er fader til en forvandling af landsholdet. Det udtryk, landsholdet har fået, er hans fortjeneste, og det er helt vildt, lyder de rosende ord fra Nyegaard.

Danmark har vundet EM to gange med Ulrik Wilbek som træner og OL under Gudmundur Gudmundsson. Men håndboldekspert Daniel Svensson er ikke i tvivl om, hvor han vil rangere Jacobsen sammenlignet med de andre.

- Nikolaj Jacobsen er uden tvivl den bedste danske landstræner, der har været, så jeg håber, han fortsætter i mange år, siger Svensson, som glæder sig over, at Nikolaj Jacobsen til sommer stopper i Rhein-Neckar Löwen og udelukkende bliver landstræner.

- Det bliver en fordel, for så kan han bruge mere tid på at tænke nogle flere genialiteter, se nogle flere spillere og vide, hvem han lige skal proppe ind de rigtige steder.

Kroatisk forbillede

Danmarks suverænitet ved VM blev understreget ved, at holdet vandt alle ti kampe. Ingen af kampresultaterne endte med en forskel på mindre end tre mål. Og i semifinalen og finalen endte det endda med storsejre på henholdsvis otte og ni mål.

Mikkel Hansen blev VM-topscorer, Rasmus Lauge dirigerede angrebet, og Niklas Landin lukkede af i målet. Men det hele starter med rugbrødsarbejdet af Nikolaj Jacobsen. Det mener den tidligere landsholdsspiller Morten Bjerre, som både har spillet og trænet sammen med ham.

- Det er jo en fantastisk trænerpræstation. Jeg kender ham og ved, hvordan han tænker. Han har formået at samle holdet og give dem den sikkerhed og den struktur, vi har set i spillet, og det gør, at de hver især præsterer, fortæller han til TV 2 SPORT.

Struktur er et ord, der går igen fra Bjerre, når snakken omhandler Jacobsens kvaliteter som træner. Her skal vi tilbage til THW Kiel-tiden for at finde forklaringen.

I 15 år stod kroaten Zvonimir 'Noka' Serdarušić i spidsen for det tyske tophold og nåede at træne både Jacobsen og Bjerre. Det var her, at Jacobsen ifølge Bjerre fik sin inspiration.

- Det handler om, at spillet er meget struktureret, og spillerne skal kende deres pladser. Hvis spillerne så overholder aftalerne, når man spiller, så kommer de individuelle præstationer bagefter. Det har Nikolaj helt klart taget med fra ham, siger Bjerre og peger på spillernes toppræstationer som årsagen til det.

Kom ikke uden for en dør

Da Jacobsen blev cheftræner i Aalborg Håndbold, hyrede han Bjerre som assistenttræner. Her oplevede Bjerre en træner, der fra start af lagde rammerne fast. Det skulle være sjovt, men på banen skulle det være seriøst.

Til tider var det måske også en lidt for overgearet træner.

- Han kunne tænde af på folk, når de eksempelvis brændte en chance, mindes Bjerre.

På det faglige plan er han hysterisk dygtig Bent Nyegaard

Det er en af de store ting, der har forandret sig siden dengang. Der er kommet en større ro over Jacobsen, i takt med at han er blevet mere erfaren. Men han er bestemt ikke kommet sovende til sin høje faglighed.

- Jeg ved, hvor forberedt han er. I det første halve år, hvor han boede i Tyskland, var han nærmest ikke uden for en dør. Han sad og så video, fordi han ville have styr på alle de nye spillere, der var kommet til i Bundesligaen. Det viser, hvor dedikeret han er. Intet overrasker ham. Han har altid en løsning på det, siger Bjerre.

Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Har en værktøjskasse

Den intense, minutiøse forberedelse har naturligvis også stået på før og under VM. Efter hver danske sejr har Nikolaj Jacobsen i interviews eller studiesnakke givet udtryk for, at han skulle hjem og se noget video på den kommende modstander. Også selvom klokken kunne runde fire om natten, inden han var færdig.

Forarbejdet er det, som har fået den danske VM-triumf til at se overbevisende ud.

- Uanset hvad de andre hold gør, har han en værktøjskasse til alle forsvar. Det er ikke sikkert, det bliver brugt i alle kampene, men det ligger der. Han er så rutineret, og han ved, hvad der fungerer, siger Bjerre.

Efter semifinalesejren over Frankrig var det netop fagligheden og forberedelsen, som blev rost af Bent Nyegaard.

- På det faglige plan er han hysterisk dygtig. Der er så meget struktur og gennemtænkt håndbold. Når han så får nogle af de bedste spillere til at udføre det, så er det vildt.

- Han har siddet og analyseret på alle de her spillere, så han er helt vildt forberedt. Han kender hver en detalje af dem. En mageløs præstation. Noget af det bedste trænerarbejde, jeg har set i nyere tid.

Den største styrke

Undervejs i VM-turneringen vakte det ellers bekymring, at Nikolaj Jacobsen brugte mange af de samme spillere ofte og ikke rokerede så meget.

Landstræneren kaldte det selv noget 'socialt pladder', fordi han ikke mente, det var noget problem, at nogle spillere blev belastet meget.

I semifinalen og finalen modbeviste han kritikerne ved pludselig at give Morten Olsen en stor rolle, selvom han ikke havde fået meget spilletid i turneringen. Olsen spillede to forrygende kampe og bar en stor andel i sejrene.

Det skyldes også en af Jacobsens andre kvaliteter.

- Selvom han har spillet meget smalt i turneringen, har han formået at få de andre spillere gjort klar, så de kunne levere. For hans største styrke er nok mandskabsplejen. Og har du omklædningsrummet som træner, så er du langt.

Siden Nikolaj Jacobsen blev cheftræner i 2012, har han vundet ét dansk mesterskab, to tyske mesterskaber, én pokaltitel og nu også en VM-titel.