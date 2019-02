Sne eller regn? Sådan kan du forvente vejret bliver i weekenden

Når et lavtryk i weekenden trækker op over Danmark fra syd, er der udsigt til udbredt nedbør over de østlige egne.

Men om det bliver som sne eller regn eller noget midt imellem er højst usikkert.

Prognoserne er dog nogenlunde enige om, hvor nedbøren falder. Jylland ser nemlig ud til stort set at gå fri, mens man på Fyn og længere øst for Lillebælt kan være ret sikker på at få nedbør.

Men så snart man konsulterer henholdsvis den amerikanske og den europæiske prognosemodel for at få svar på nedbørsformen, hører enigheden hurtigt op.

Billedet herunder viser to bud på, hvilken form nedbøren vil antage, når den daler ned over de danske landskaber og byer lørdag eftermiddag.

To prognoser for nedbørsformen lørdag klokken 15. Til venstre ser vi den europæiske prognose, mens den højre og mere snerige er den amerikanske prognose. Foto: Kachelmannwetter.de

Til venstre ser vi den europæiske prognose, mens amerikanernes prognosemodel fremstår til højre. Og forskellen er markant.

Grønne felter er regn, orange nuancer slud og endelig er sne markeret med blåt.

Nuanceforskellene kan ikke forudsiges

Går man et skridt videre og analyserer de temperaturer, som ligger bag modellernes bud på nedbørformen, finder man ud af, at det er minimale forskydninger, der giver hele forskellen.

Den snerige amerikanske model har en enkelt varmegrad, mens den europæiske model opererer med to varmegrader.

En enkelt grad gør altså hele forskellen, og da usikkerheden på temperaturen ofte er mere end en grad, kan man derfor ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad det ender med lørdag.

Er man tilhænger af vejr-apps på sin mobil, vil man derfor få forskellige bud på vejret lørdag. Nogle apps bruger nemlig den amerikanske prognose, mens andre har den europæiske i sig.

Vejrmæssigt deja-vu

Sidste weekend havde vi en lignende vejrsituation. Det var vel nærmest en sand vejrgyser, da et markant nedbørsområde trak over et blæsende og ret koldt Danmark.

Flere prognoser forudsagde snestorm med store trafikale problemer til følge, mens andre gik i den anden grøft og lovede regn.

Og det blev prognosen med regn, som vandt vejrslaget. I det store hele, for nordjyderne fik dog barsk vintervejr.

Det er tilsyneladende vores lod at have svært forudsigeligt vejr denne vinter, fordi temperaturen ligger lige på grænsen mellem regn og sne, og intet tyder på, at det ændrer sig nævneværdigt i den kommende tid.