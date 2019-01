Farlig vejrsituation: Pas på ekstremt glatte veje og fortove

Pas på, hvis du skal ud at gå eller køre. Allerede fra sidst på eftermiddagen kan veje og fortove være spejlglatte.

Det er en farlig vejrcocktail, der blandes hen over Danmark i de kommende timer, og som man skal passe på frem til tirsdag morgen.

Efter temperaturen i dagens løb de fleste steder har været over frysepunktet og har fået sneen til at tø, er både vejbaner og fortove mange steder våde af smeltevand.

Opklaring får temperaturen til at falde - og giver glatte veje og fortove

Man skal ikke lade sig snyde af den opklaring, som mandag har givet flot og solrigt vejr over den vestlige del af landet. I takt med, at den bevæger sig mod øst, vil den også føre til faldende temperaturer.

Det er vejbaner og fortove, der først når temperaturer under frysepunktet, når opklaringen sørger for, at varmen uhindret kan strømme ud i verdensrummet.

Dermed opstår den farlige situation, at temperaturen på vejbaner og fortove kan være under frysepunktet, mens termometeret uden for køkkenvinduet eller i bilen stadig viser varmegrader.

De faldende temperaturer får lynhurtigt vandet på vejbaner og fortove til at fryse til is - og gør dem spejlglatte.

Her er man mest udsat for isglatte veje

I første omgang er det på Fyn og i Jylland, der er størst risiko for glatte veje, da temperaturen her først vil falde til under frysepunktet.

Opklaringen med de faldende temperaturer breder sig videre mod øst, så der allerede ude på aftenen og i særdeleshed i nat også flere andre steder i landet vil være risiko for glatte veje og fortove.

Derudover ligger der især i den østlige del af landet stadig sne efter mandagens snevejr, som kan give sneglatte veje.

Frygtet vejrsituation

Vejrsituationen som opstår hen over Danmark mandag aften er kendt og frygtet for pludseligt at give ekstremt glatte veje.

Når det klarer op, så kan temperaturen falde meget pludseligt, og selv om der saltes, så kan smeltevandet fortynde salt eller saltlagen, så de våde veje alligevel kan fryse til is.

På trods af lufttemperaturer mellem -2 og -5 grader, så kan vejebanetemperaturen i aften og i nat nå ned omkring 7-8 graders frost.