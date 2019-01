Passagererne i ulykkestoget havde ting der skulle afklares

Opdatering Artiklen er opdateret med en optagelse af hele pressemødet. Se eller gense pressemødet nederst i artiklen.

Godt tre uger efter togulykken på Storebæltsbroen havde Fyns Politi torsdag eftermiddag inviteret passagerer og pårørende til et møde på Hotel Nyborg Strand - ikke langt fra det sted på Storebæltsbroen, hvor den tragiske ulykke kostede otte personer livet 2. januar.

Efterfølgende holdt beredskabet et pressemøde, hvor repræsentanter fra de involverede myndigheder satte ord på, hvad der foregik bag de lukkede døre ind til de i alt 91 fremmødte passagerer og pårørende.

- Antallet af spørgsmål og forskelligheden i spørgsmålene dokumenterede klart behovet for afholdelsen af mødet. Det var også den refleksion vi fik fra passagererne og de pårørende på mødet, sagde Fyns Politis politidirektør, Arne Gram.

Han understregede, at mødet var forløbet godt og behageligt, og at der kom mange spørgsmål - både af teknisk og praktisk karakter.

Folk ville blandt andet have en forklaring på den tid det tog før redningsindsatsen for alvor gik i gang:

- Folk har en forestilling om, at vi kan være der to sekunder efter, at der trykket på knappen. Og den der fornemmelse af ventetid måtte vi prøve at forklare, fortalte Arne Gram.

De fremmødte fik at vide, at fornemmelsen af tiden handlede om sikkerhedsmæssige ting, som jording af strøm og sikkerhedsmæssige hensyn i det hele taget.

- Der var mange ting, som vi forklarede, der også havde indflydelse på det (tiden, red.), sagde Arne Gram og tilføjede:

- Som jeg tolker mødet, så var der tilfredshed. Der var ikke kritiske spørgsmål som sådan, men der var ting der skulle afklares.

Inden pressemødet understregede Fyns Politi, at myndighederne ikke ville svare på spørgsmål vedrørende efterforskningen, som fortsat er i gang.